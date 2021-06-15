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    散布「台中14個市場染疫」等謠言 調查局法辦3網友

    武漢肺炎疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局已約談3名涉嫌散布的網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。（調查局提供）

    武漢肺炎疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局已約談3名涉嫌散布的網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。（調查局提供）

    2021/06/15 18:31

    〔記者錢利忠／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，疫情謠言也持續流竄，調查局發現，近來臉書、LINE等平台上，出現「台中已有多達14個染疫市場」、「屏東醫院停止掛號看診」、「北部外勞染疫南逃」等謠言，調查局已約談3名涉嫌散布的網友，訊後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」法辦。

    近來臉書上謠傳「請各位攤友注意：台中目前染疫市場 請大家小心1.烏日傳統市場 2.水湳市場 3.大雅第一公有市場 4.水掘頭黃昏市場 5.太平公有零售市場 6.中義市場 7.第三市場 8.大雅馬岡市場 9.建國市場 10.潭子傳統市場 11.太平區中平路攤商 12.東區新光黃昏市場 13.北屯區軍功市場14.太平區中山市場」的謠言，台中市政府雖已公告此為不實訊息，卻仍有網友不斷散布造謠。

    調查局彰化縣調查站溯源調查，發現是中部林姓女子散布，已於6月11日約談林女到案，她供稱誤將台中市政府公布的染疫足跡當作確診地點，才會在臉書上發表相關貼文，訊後移送台中地檢署偵辦。

    臉書最近還謠傳「屏東醫院現在停止掛號看診，住院病人全部撤離轉其他醫院，屏東醫院目前收確診個案19位，所以沒有必要千萬不要靠近屏東醫院。保重。」的不實訊息。高雄市調查處調查，屏東醫院已公告該院並未停止掛號看診，南部劉姓女子卻持續散布謠言，6月11日已約談劉女到案，她辯稱訊息來自LINE群組的友人，未查證即將不實訊息張貼於臉書上，訊後移送橋頭地檢署。

    另外，LINE平台上則謠傳萬華逃跑越南女自白錄音檔，內容提及：「上次啊，台北的越南外勞他們全部都中，在台北，然後100多個，他們都跑掉，他們怕隔離，他們跑掉，跑到南部來，現在屏東、台南、高雄，他們就是都躲起來了，亂跑，所以說很可怕，100多個越南的外勞，我都是在家裡了，我都不敢出門了，我出門的話我都帶2個口罩，嚇死我了」等不實訊息。

    台南市調查處考量該訊息已嚴重造成地方恐慌，本月11日、15日2度約談涉嫌散布謠言的南部卓姓男子，但他拒絕到案，仍被移送台南地檢署法辦。

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