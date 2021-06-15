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    陽明高中學務主任以6親屬名義 詐領逾30萬稿費獲緩起訴

    桃園市立陽明高中徐姓學務主任涉嫌利用承辦總統教育獎、全民國防教育計畫業務時，以陳姓丈夫、3名兒子還有徐姓胞妹及林姓外甥女共6人名義，申報相關業務稿費詐領逾30萬元，桃園地檢署偵結，予以緩起訴1年處分。（資料照）

    桃園市立陽明高中徐姓學務主任涉嫌利用承辦總統教育獎、全民國防教育計畫業務時，以陳姓丈夫、3名兒子還有徐姓胞妹及林姓外甥女共6人名義，申報相關業務稿費詐領逾30萬元，桃園地檢署偵結，予以緩起訴1年處分。（資料照）

    2021/06/15 18:09

    〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市立陽明高中徐姓學務主任涉嫌利用承辦總統教育獎、全民國防教育計畫業務時，以陳姓丈夫、3名兒子還有徐姓胞妹及林姓外甥女共6人名義，申報相關業務稿費，詐領逾30萬元，桃園地檢署考量7人坦承犯行並繳回犯罪所得，予以緩起訴1年處分，徐女及其餘6人須於緩起訴確定後半年內，各向公庫支付15及5萬元。

    檢警調查，徐女於2016至2019年擔任陽明高中學務主任期間，受教育部委託辦理總統教育獎相關業務，雖明知相關業務人員不得支領稿費，但她仍自行編撰並於完成審查總統教育獎芳名錄文稿後，以丈夫等6人名義申領撰稿費，獲取28萬9065元。

    另，徐女於2018年至2019年間擔任學校全民國防教育學科中心執行秘書期間，受教育部委辦全民國防教育計畫，雖明知相關業務人員不得支領稿費，她又自行審查全民國防教育相關教案，並編撰審查評語等內容後，以其陳姓3名兒子名義獲取2萬307元。

    徐女等7人偵訊時坦承不諱，檢察官考量7人犯後態度良好，且詐領的30萬9372元已自動繳回，予以緩起訴1年處分，其中徐姓學務主任自緩起訴確定後半年內，須向公庫支付15萬元，其餘6人須於緩起訴確定後半年內分別向公庫支付5萬元。

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