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    首頁　>　社會

    宅在家悶出衝突 家暴案通報增加

    新北市家防中心提醒因疫情期間長輩無法外出參加活動，多留意關心，注意長輩的心理情緒，避免發生家。圖為長輩參加社區活動示意圖。（新北市政府提供）

    新北市家防中心提醒因疫情期間長輩無法外出參加活動，多留意關心，注意長輩的心理情緒，避免發生家。圖為長輩參加社區活動示意圖。（新北市政府提供）

    2021/06/15 17:10

    ［記者何玉華／新北報導］新北市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，每年6月15日是「世界老人虐待警醒日」，國內因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，三級警戒已持續1個月，社區各照顧機構停擺，許多老人悶在家，無法外出散步、閒話家常，家人間相處時間增多難免意見相左，經統計今年1至5月份家暴通報案件1萬5127件，較去年同期1萬4291件多出836件案例，上升5.8％。

    家防中心主任許芝綺說，日前曾獲通報一案例，一名阿嬤因個性容易緊張，平常在家容易與家人口角，平常因家人各忙於工作、上課，尚可減少互動而降低爭吵。但疫情三級警戒後，兒子、媳婦接連居家辦公，孫子也在家線上學習，彼此間相處時間多了，摩擦增加不少。

    尤其阿嬤常到市場買菜，兒子力勸她不要去，告知她市場有確診案例，且進行人流管制，但阿嬤認為自己不是去公園散步聊天，是為了大家的三餐問題，堅持前往；雙方各執一詞，越吵越大聲，兒子在阻止拉扯中，阿嬤不慎跌倒而號啕大哭，引來鄰居關切報案，隨後警察到場處理並通報。

    許芝綺說，防疫警戒悶久了，難免大家都有情緒，遇到爭執時務必要冷靜下來，尤其是長輩，千萬不要動手拉扯，否則跌倒容易受傷骨折。民眾如發現社區鄰里有疑似老人遭受暴力或虐待，可撥打110或113專線，社工將結合警察、公衛護士等防治網絡關懷，共同守護長輩。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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