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    指揮中心准了！ 檢察官、法醫外出驗屍 列疫苗優先接種名單

    法務部15日接獲通知，負責相驗遺體的外勤檢察官等人列入優先接種疫苗類別。（記者吳政峰攝）

    法務部15日接獲通知，負責相驗遺體的外勤檢察官等人列入優先接種疫苗類別。（記者吳政峰攝）

    2021/06/15 16:36

    〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，全世界都在搶疫苗，中央流行疫情指揮中心因而依照風險等級，列出10類優先施打疫苗的名單，經過法務部爭取，指揮中心今日同意，把負責外出相驗遺體的檢察官等司法人員，列入優先接種類別。

    法務部5月行文指揮中心，直指負責相驗遺體的外勤檢察官等司法人員是第一線高風險人員，染疫機率高，盼能列入優先接種疫苗類別。部長蔡清祥與檢察界也不斷奔走，說明此重要性，指揮中心終於在今日回函，同意把各地檢實際參與外勤相驗的檢察官、法醫師、檢驗員、辦理相驗事務的檢察事務官、外勤公務車司機等人，列入施打名單。

    為了讓這類別的司法人員可以盡速施打，法務部今日再次傳真，行請各地檢署提供實際參與外勤相驗的同仁名冊，以利送交指揮中心傳至相關健保系統。只要系統內有資料，即可以第2類優先施打的身分，至各地負責施打的醫療院所預約施打公費疫苗。

    法務部表示，指揮中心一旦通知名冊上傳成功，即可轉知各地檢，並請各地檢協助名冊內的同仁辦理預約施打作業。

    至於尚末列入公費疫苗優先接種對象的檢察機關其他同仁，法務部回應，將持續向指揮中心爭取同意列入。

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