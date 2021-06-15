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    防疫期間偏鄉亂倒廢棄物 保七總隊、屏東林管處聯手法辦

    防疫期間偏鄉亂倒廢棄物，保七總隊法辦相關人員。（記者蔡宗憲翻攝）

    防疫期間偏鄉亂倒廢棄物，保七總隊法辦相關人員。（記者蔡宗憲翻攝）

    2021/06/15 15:57

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕近年偏遠地區屢傳環保清潔不肖業者，將廢棄物任意堆置嚴重污染環境事件，有業者更趁防疫期間注意的人少，在屏東恆春國有林地遭棄置數包太空包，內裝有電源開關器、漏電斷路器碎屑等事業廢棄物，保七總隊組成專案小組連續數月調查蒐證，發現高雄大寮區一地下工廠涉有重嫌，成功搜索查緝到大量事業廢棄物堆置掩埋狀況，將4名犯嫌依涉嫌廢棄物清理法送辦。

    保七總隊第八大隊今年初接獲屏東林管處通報，恆春地區國有林地遭棄置數包太空包，內裝有電源開關器、漏電斷路器碎屑等事業廢棄物，嚴重影響在地居民環境衛生、水源與景觀，保七總隊立刻與屏東林管處立刻成立專案小組查辦。

    保七專案小組連續數月調查蒐證，發現高雄市大寮區一地下工廠70歲楊姓負責人涉有重嫌，3月間會同屏東林管處、行政院環境保護署、內政部移民署等單位至大寮地下工廠搜索查緝，當場查獲廠房內有高聳的水洗塔、系統化分解區及大型坩鍋爐等設備，另於該廠區後方空地也發現有電路板裁邊料、破碎之晶片，還有疑似污泥等廢棄物掩埋情形，現場不明液體測試為強酸，

    此外，楊嫌還在附近承租一倉庫，該倉庫堆置約數十包太空包及百餘包飼料袋盛裝電子零組件、印刷電路板等有害事業廢棄物，全案訊後將楊姓主嫌等4人依涉嫌廢棄物清理法等罪移送屏東地檢署偵辦。

    保七總隊表示，行政院早就指示「全力查辦承租廠房進而堆置廢棄物之環保犯罪案件」，109年至今查緝廢棄物案類環保案件共381件1212人，其中「假承租真棄置」類型環保案件計56件、244人，佔查緝環保案件比例高達15%，展現政府對於破壞國土環境零容忍的決心。

    不肖業者趁防疫期間到偏鄉亂倒廢棄物。（記者蔡宗憲翻攝）

    不肖業者趁防疫期間到偏鄉亂倒廢棄物。（記者蔡宗憲翻攝）

    不肖業者防疫期間偏鄉亂倒廢棄物被保七總隊法辦。（記者蔡宗憲翻攝）

    不肖業者防疫期間偏鄉亂倒廢棄物被保七總隊法辦。（記者蔡宗憲翻攝）

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