從頭到腳全面消毒 台南義消為消防人員打造滅菌通道

台南鹽行義消為消防分隊打造感應式滅菌通道，搭配消毒酒精等，讓消防員進出分隊時，再多一道消毒過程。（記者萬于甄攝）

2021/06/15 12:04

〔記者萬于甄／台南報導〕疫情升溫，為保護基層消防人力，鹽行義消分隊長盧健泰特為消防分隊打造一座「全方位自動感應式滅菌通道」設備，並裝設南市消防局第五大隊鹽行分隊，讓分隊的消防員、洽公的民眾等，進出消防隊時可從頭到腳直接消毒，降低感染風險。

鹽行消防分隊指出，在南市府支持下，基層消防人員多數已接種疫苗，但疫情尚未趨緩，防疫工作仍不可馬虎，自動感應式滅菌通道安裝在分隊出入口，當消防員要出勤救護時，不需花時間即可快速消毒，結束勤務返隊後，制服上難免都會有一些細菌殘留，此時更可從頭到腳全面清消。

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盧健泰則說，滅菌通道安裝自動感應噴霧設備，透過管線可噴灑消毒酒精或是稀釋後的次氯酸水，當消防弟兄進出分隊時可多一道消毒過程，避免疫情入侵到分隊。

鹽行分隊長杜福威表示，隨著緊急救護件數與日俱增，緊急救護工作已成為消防人員的主要勤務之一，面對多數且不特定的患者，個人安全防護相當重要，非常感謝鹽行義消分隊長盧健泰協助設置「全方位自動感應式滅菌通道」，提升分隊同仁的防護能力，也讓基層的工作環境更安全。

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