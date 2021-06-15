為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    從頭到腳全面消毒 台南義消為消防人員打造滅菌通道

    台南鹽行義消為消防分隊打造感應式滅菌通道，搭配消毒酒精等，讓消防員進出分隊時，再多一道消毒過程。（記者萬于甄攝）

    台南鹽行義消為消防分隊打造感應式滅菌通道，搭配消毒酒精等，讓消防員進出分隊時，再多一道消毒過程。（記者萬于甄攝）

    2021/06/15 12:04

    〔記者萬于甄／台南報導〕疫情升溫，為保護基層消防人力，鹽行義消分隊長盧健泰特為消防分隊打造一座「全方位自動感應式滅菌通道」設備，並裝設南市消防局第五大隊鹽行分隊，讓分隊的消防員、洽公的民眾等，進出消防隊時可從頭到腳直接消毒，降低感染風險。

    鹽行消防分隊指出，在南市府支持下，基層消防人員多數已接種疫苗，但疫情尚未趨緩，防疫工作仍不可馬虎，自動感應式滅菌通道安裝在分隊出入口，當消防員要出勤救護時，不需花時間即可快速消毒，結束勤務返隊後，制服上難免都會有一些細菌殘留，此時更可從頭到腳全面清消。

    盧健泰則說，滅菌通道安裝自動感應噴霧設備，透過管線可噴灑消毒酒精或是稀釋後的次氯酸水，當消防弟兄進出分隊時可多一道消毒過程，避免疫情入侵到分隊。

    鹽行分隊長杜福威表示，隨著緊急救護件數與日俱增，緊急救護工作已成為消防人員的主要勤務之一，面對多數且不特定的患者，個人安全防護相當重要，非常感謝鹽行義消分隊長盧健泰協助設置「全方位自動感應式滅菌通道」，提升分隊同仁的防護能力，也讓基層的工作環境更安全。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    鼓勵打疫苗！她祭出送獨棟房子 由家族集團親自監督建案
    2021/06/15 11:55

    鼓勵打疫苗！她祭出送獨棟房子 由家族集團親自監督建案
    新竹縣防疫專車 小黃運將再增量支援
    2021/06/15 11:47

    新竹縣防疫專車 小黃運將再增量支援
    孩童家庭防疫補貼申請順利 蘇貞昌：6/18後陸續入帳
    2021/06/15 11:43

    孩童家庭防疫補貼申請順利 蘇貞昌：6/18後陸續入帳
    日本宣布提供AZ疫苗給東協5國 並有意追加供應台灣和越南
    2021/06/15 11:41

    日本宣布提供AZ疫苗給東協5國 並有意追加供應台灣和越南
    社會今日熱門
    男友備2手機製造「假定位」 她當場抓姦狠甩渣男
    2021/06/14 17:16

    男友備2手機製造「假定位」 她當場抓姦狠甩渣男

    端節連假 台3線苗栗段沿線超商民眾未戴口罩 警方嚴取締
    2021/06/14 13:29

    端節連假 台3線苗栗段沿線超商民眾未戴口罩 警方嚴取締

    武肺拿藥竟要38000元？ 2人接篩檢報告電話上當
    2021/06/14 13:33

    武肺拿藥竟要38000元？ 2人接篩檢報告電話上當

    罰不怕！ 外地人來宜市賣水果卻不戴好口罩 在地民眾怒
    2021/06/14 14:28

    罰不怕！ 外地人來宜市賣水果卻不戴好口罩 在地民眾怒

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播