男友備2手機製造「假定位」 她當場抓姦狠甩渣男

網友分享前男友使用2支手機製造「假定位」的超渣行徑。示意圖。（資料照）

2021/06/14 17:16

〔即時新聞／綜合報導〕近年手機推出多款定位APP，不少情侶、親友會用來確認對方位置，方便即時聯繫。然而近日卻有網友分享自己使用定位功能的慘痛經驗，日前她見男友定位顯示「在家」，貼心前去準備愛心早餐卻意外揭發男友劈腿事實，讓她氣得當場提出分手。

一名網友在《Dcard》以「男友製造假定位騙我」為題發文，文中敘述交往2年的男友平時出門都會報備，讓她一直很放心，且「平常他也對我很好，看起來是那麼的幸福」。直到某天打開手機定位APP看到男友顯示「在家」，「我心想他可能還在睡覺，想說過去幫他準備早餐，因為他有給我備份鑰匙，所以我就直接進去了」，不料她進門卻不見男友人影、打電話也沒人接，反覆確認定位確實「在家」，最後才在房間床頭櫃發現被留下的手機。

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原Po表示當時才早上6點，距離男友上班時間還有2小時，「就算他起床了也會跟我說早安，結果現在連人影都沒見著」，種種跡象讓她頓時有種不好的預感，冷靜下來坐在客廳等了一個多小時，沒想到卻迎來一男一女同進家門，男生竟還開口「寶貝，趕快去換衣服整理一下，我等等要趕上班了」，讓正牌女友當場心碎傻眼。

原Po接著寫道「我開口第一句話就說『那你還記得這裡也有一個寶貝嗎？』，換他啞口無言了呢，我當下連問他們交往多久的勇氣都沒有，只說一句『我們分手吧』，就直接甩門離開了」，隨後更直接把對方所有的聯絡方式都封鎖。

文末她以自身慘痛經驗提醒女孩們「不要傻傻相信自己的男友很乖」，更忍不住狠酸「前男友」為了說謊還特意多買一隻手機製造假定位，「也是費盡心思，還要幫他拍拍手呢」。

貼文引發網友熱議，除了痛批男方「渣爆了」、「世紀渣男」、「有夠噁心」、「完美詮釋了時間管理大師的稱號了，渣到爆」，也紛紛留言力挺「你很勇敢！恭喜你脫離一個大渣男」、「至少妳勇敢面對了妳很勇敢，下一個會更好的」、「抱抱妳，妳值得更好的人」、「這樣的男生不值得留戀！替妳感到驕傲」、「渣男下地獄」、「這種人有一就有二，恭喜看清他了，都不知道劈腿幾次了」。

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