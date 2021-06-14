為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    男友備2手機製造「假定位」 她當場抓姦狠甩渣男

    網友分享前男友使用2支手機製造「假定位」的超渣行徑。示意圖。（資料照）

    網友分享前男友使用2支手機製造「假定位」的超渣行徑。示意圖。（資料照）

    2021/06/14 17:16

    〔即時新聞／綜合報導〕近年手機推出多款定位APP，不少情侶、親友會用來確認對方位置，方便即時聯繫。然而近日卻有網友分享自己使用定位功能的慘痛經驗，日前她見男友定位顯示「在家」，貼心前去準備愛心早餐卻意外揭發男友劈腿事實，讓她氣得當場提出分手。

    一名網友在《Dcard》以「男友製造假定位騙我」為題發文，文中敘述交往2年的男友平時出門都會報備，讓她一直很放心，且「平常他也對我很好，看起來是那麼的幸福」。直到某天打開手機定位APP看到男友顯示「在家」，「我心想他可能還在睡覺，想說過去幫他準備早餐，因為他有給我備份鑰匙，所以我就直接進去了」，不料她進門卻不見男友人影、打電話也沒人接，反覆確認定位確實「在家」，最後才在房間床頭櫃發現被留下的手機。

    原Po表示當時才早上6點，距離男友上班時間還有2小時，「就算他起床了也會跟我說早安，結果現在連人影都沒見著」，種種跡象讓她頓時有種不好的預感，冷靜下來坐在客廳等了一個多小時，沒想到卻迎來一男一女同進家門，男生竟還開口「寶貝，趕快去換衣服整理一下，我等等要趕上班了」，讓正牌女友當場心碎傻眼。

    原Po接著寫道「我開口第一句話就說『那你還記得這裡也有一個寶貝嗎？』，換他啞口無言了呢，我當下連問他們交往多久的勇氣都沒有，只說一句『我們分手吧』，就直接甩門離開了」，隨後更直接把對方所有的聯絡方式都封鎖。

    文末她以自身慘痛經驗提醒女孩們「不要傻傻相信自己的男友很乖」，更忍不住狠酸「前男友」為了說謊還特意多買一隻手機製造假定位，「也是費盡心思，還要幫他拍拍手呢」。

    貼文引發網友熱議，除了痛批男方「渣爆了」、「世紀渣男」、「有夠噁心」、「完美詮釋了時間管理大師的稱號了，渣到爆」，也紛紛留言力挺「你很勇敢！恭喜你脫離一個大渣男」、「至少妳勇敢面對了妳很勇敢，下一個會更好的」、「抱抱妳，妳值得更好的人」、「這樣的男生不值得留戀！替妳感到驕傲」、「渣男下地獄」、「這種人有一就有二，恭喜看清他了，都不知道劈腿幾次了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    渣男買戒指透露有小三 正妹店員PO網揭發被讚爆
    2021/05/23 23:06

    渣男買戒指透露有小三 正妹店員PO網揭發被讚爆
    PO網公審劈腿欠錢男友 12小時後刪文仍判賠1.5萬
    2021/05/19 21:00

    PO網公審劈腿欠錢男友 12小時後刪文仍判賠1.5萬

    雅敦建設深耕單元二 打造質感豪墅品牌 市政序
    男友衣櫃發現陌生內衣！女崩潰求助 網友神揪3疑點被讚「偵探系」
    2021/04/21 19:36

    男友衣櫃發現陌生內衣！女崩潰求助 網友神揪3疑點被讚「偵探系」
    女大生懷孕控渣男友狠甩 網友驚見她表哥成最大贏家
    2020/09/16 22:35

    女大生懷孕控渣男友狠甩 網友驚見她表哥成最大贏家
    社會今日熱門
    摩鐵下半身赤裸男猝死案 快篩結果出爐、擇日解剖
    2021/06/13 19:06

    摩鐵下半身赤裸男猝死案 快篩結果出爐、擇日解剖

    媽媽的他是惡狼！遭性侵長達11年 女大生冰存保險套成功復仇
    2021/06/13 21:15

    媽媽的他是惡狼！遭性侵長達11年 女大生冰存保險套成功復仇

    結婚40年偷吃！老董嗆自殺拒離婚 法官：情感勒索判准休夫
    2021/06/13 21:51

    結婚40年偷吃！老董嗆自殺拒離婚 法官：情感勒索判准休夫

    台南六分局員警細心拼湊兩案巧合軌跡 端節前助無名屍返家
    2021/06/13 22:50

    台南六分局員警細心拼湊兩案巧合軌跡 端節前助無名屍返家

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播