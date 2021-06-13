天九牌賭場藏工地福利社 桃警逮17人罰126萬元

桃園區鎮江街鄰近新建工地一處民宅，打著工地福利社的名號，實則在地下室經營賭場，由於出入複雜，遭人檢舉。（記者陳恩惠翻攝）

2021/06/13 11:05

［記者陳恩惠／桃園報導］桃園市桃園區一處流動的天九牌職業賭場，藏身在鎮江街民宅一樓的工地福利社地下室，昨天員警喬裝成居民在周邊埋伏，晚間6時許發現工地下班，卻仍有許多男子進入，見時機成熟破門展開圍捕，連同賭場負責人兼福利社粘姓老闆一共逮捕17人、賭資159萬餘元，以及近60萬元抽頭金，全案依賭博罪、社會秩序維護法帶回送辦外，另依傳染病防治法對16賭客開出6萬元、賭場負責人開出30萬元的罰單。

桃園分局表示，偵查隊數天前接獲情資，表示有名45歲粘姓男子，自本月初起，涉嫌租下位於成功路、朝陽一路口的新建案工地旁的民宅，打著經營工地福利社的名義為掩護，其實在地下室經營天九牌職業賭場，完全無視防疫規定，常有許多不明人士出入，周邊居民擔心，賭客們無時無刻群聚，極可能成為新一波疫情傳染的溫床。

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警方獲報，昨天晚間6時30分許，專案小組成員見陸續有10餘名男子進入，但並非購買飲料就離開，且人全都不見蹤影，探員確認是聚眾賭博無誤，於是進入查緝，當場查獲賭場粘姓負責人及16名賭客，其中還有2名外籍移工赫然在列。

桃園分局說，員警做好相關防疫措施進入後，當場訓斥「你們真是賭性堅強，完全不怕感染啊！」，立刻將在場17人分流、分批帶往各個不同派出所偵辦，現場除查扣天九牌等賭具一批、賭資159萬餘元，還有抽頭金59萬餘元，全案依賭博罪、社會秩序維護法移請偵辦，並依傳染病防治法函請市政府衛生局裁罰。

警方呼籲疫情嚴峻，全民應團結對抗疫情，遵守政府相關防疫規定，切勿群聚成為防疫破口，警方將持續加強查緝違法、違規行為，民眾切勿以身試法。

粘姓男子在桃園區鎮江街某民宅經營工地福利社，卻私下在地下室開設天九牌職業賭場。（記者陳恩惠翻攝）

桃園警方表示，粘姓男子開設的流動型天九牌職業賭場，收入頗豐，現場竟然還準備點鈔機，讓員警清點賭金。（記者陳恩惠翻攝）

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