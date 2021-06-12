女法官協會要求指揮中心 把法警納入疫苗優先接種

女法官協會要求指揮中心把法警納入優先接種武肺疫苗。（指揮中心提供）

2021/06/12 23:05

〔記者吳政峰／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情處於高原期，全世界都在搶疫苗，台灣雖然極力爭取，但遭受中共阻撓，目前數量仍不足供全國人民施打，中央流行疫情指揮中心因而依照風險等級，列出10類優先接種名單。雖然全國各法院已停止開庭，但女法官協會12日仍要求指揮中心把法院的法警納入疫苗優先接種名單。

司法院上月19日行文指揮中心，要求把法院法警及櫃檯收發人員納入優先施打名單，但指揮中心認為疫苗接種目前應先施打給醫護、警消等風險等級較高的類別，回函婉拒。

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女法官協會不滿，直指指揮中心遲未將負責戒護人犯工作的法警人員納入疫苗優先接種範圍，明顯忽略全民抗疫下，法警身擔第一線司法戒護工作的危機，更同時牽動疫情中的獄政安全。

協會認為，法警執勤風險不亞於目前公布的社會維安人員，不應將其排除在外，尤其近來屢傳法警染疫及確診者傷人而須司法介入等事件，對照他國司法獄政發生防疫破口的經驗，均令協會深感憂心，為此籲請指揮中心應尊重司法院意見，速將法警納入優先接種疫苗範圍，正視疫情下司法安全運作的重要性，並避免對於獄政可能造成的風險。

全國疫情三級警戒，司法院已通令全國各法院暫緩開庭到28日止，目前只剩具時效性（如已定期宣判或羈押中被告案件）、緊急性（如證據保全事件）或其他有即時處理必要的案件需開庭，法警戒護人犯開庭的頻率降低，司法院也著手研擬視訊開庭草案，未來開庭將只有法官、書記官、法警在庭內，人犯可在監接受遠端審訊，不過，女法官協會仍認為法警有風險，應列為優先接種名單，避免成為防疫破口。

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