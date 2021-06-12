基隆警官沒到派出所 竟兩度蓋印幽靈督導

基隆市警局一名劉姓警官不實蓋印被懲戒。（資料照）

2021/06/12 21:08

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆市警察局劉姓股長2018年間擔任資訊科長時，依法應到各指定派出所督導，但他兩度未親自到場，卻在督導人員欄位蓋印自己的職章，讓上級誤認他有踐行職務，而後經人檢舉，長官才驚覺劉員的幽靈督導手法，將全案移送法辦。基隆地院年初依公務員登載不實文書罪，判他緩刑3年，懲戒法院日前則判他降2級改敘。

劉員2018年擔任基隆市警察局資訊科科長，明知同年2月2日及同年4月27日2次應到規劃指定派出所督導勤務，但他未親自到場督導，亦未在各規劃指定派出所員警出入及領用設備登記簿上簽名，仍基於不實登載公文書的犯意，在職務上所掌該2日的「基隆市警察局勤務督導報告」上的督導人員欄內，蓋印「資訊科科長」職章，表示該2日確實有前往規劃指定派出所踐行督導勤務，並將該2日的「基隆市警察局勤務督導報告」層交上級存參，損害督導勤務執行及管理的正確性。

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而後經人檢舉，上級長官調閱資料與比對證詞說詞，才驚覺劉員的幽靈督導手法，立刻將全案移請基隆地檢署偵辦。檢察官依公務員登載不實文書罪起訴劉員。

基隆地院認劉員觸犯兩罪，定應執行1年8月徒刑，緩刑3年，應於判決確定之日起6月內，向公庫支付10萬元，並應於判決確定之日起1年6月內，向指定政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供200小時義務勞務。緩刑期間付保護管束，全案確定。刑事判決確定免關，內政部仍將劉員移送懲戒法院審理。

劉員辯稱，對於自己未出勤蓋職章，損害機關管理正確性，深感愧疚，時刻反省警惕謹記教訓，祈禱獲得輕判，前已被記過一次，並由資訊科長警正二階（二線三星）降階（級）為防治科股長警正四階至警正三階（二線二星），屬於最嚴厲懲處，請求懲戒法院輕判。

懲戒法院指出，同一行為已受行政罰處罰者，仍得予以懲戒，換言之，同一行為經行政懲處處分後，再移送懲戒，經懲戒法院判決懲戒處分者，原行政懲處處分「失其效力」，最終還是要以懲戒法院的判決為主。

懲戒法院認為，劉員除觸犯刑事法律外，並有違公務員服務法第5條所定公務員應誠實之旨，其行為戕害政府機關信譽及公務員形象，審酌劉員未能據實執行職務，惟已表示知錯悔悟，評議後判降一級改敘，可上訴。

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