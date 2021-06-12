警消世家出身 28歲偵查佐陳建均獲全國模範警察

28歲偵查佐陳建均（右）從警7年，獲選今年全國模範警察，接受嘉義市警局長黃建榮（左）表揚。（記者王善嬿翻攝）

2021/06/12 20:59

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市警察局第二分局偵查隊28歲偵查佐陳建均，受擔任警察、消防員的叔叔、阿伯影響而從警，曾參與、偵破皇美珠寶銀樓竊案、雞肉盤商遭詐欺等案件，績效卓著，以從警7年資歷、不到30歲獲選全國模範警察，是嘉義市警界歷年少見。

另，嘉市警局刑事警察大隊組長蕭育偉，中央警官學校（現中央警察大學）第58期畢業，從事警察工作27年，歷任巡官、所長、組員、警務員、組長等職務，辦理刑事業務績效評核良好，獲選今年嘉義市模範警察。

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嘉義市警局長黃建榮頒發榮譽狀及獎勵金予以表揚，他說，陳、蕭2員勇於任事、表現卓越，足為同仁模範。

偵查隊長翁崇仁表示，陳建均為台灣警察專科學校30期畢業，在派出所擔任3年警員後考偵查佐，擔任刑警迄今4年多，辦案認真，偵破多起詐騙集團、販毒集團及檢肅治平對象等案件，陳的太太也在偵查隊負責鑑識工作，兩夫妻一同為嘉市治安貢獻。

陳建均說，以前看「波麗士大人」連續劇，認為當警察能替民眾伸張正義，任派出所員警時，就執行毒品、查辦竊盜專案，成為刑警後，偵辦的刑案類型更多元複雜，且即使有了線索，查到最後不一定有成果，感謝同事、小隊長協助及經驗傳承，當抓到毒犯送辦、協助被害人追償財物損失時，被害人一句謝謝，就很有成就感。

嘉義市刑大組長蕭育偉（右）獲選嘉義市模範警察，接受嘉義市警局長黃建榮表揚。（記者王善嬿翻攝）

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