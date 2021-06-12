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    外送茶不稀奇！高雄警方破「行動茶車」 百枚「套套」隨客選

    28歲曾姓女子在疫情期間照樣接客賣淫被警方查獲。（記者黃佳琳翻攝）

    28歲曾姓女子在疫情期間照樣接客賣淫被警方查獲。（記者黃佳琳翻攝）

    2021/06/12 16:09

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕本土武漢肺炎疫情延燒，全國進入三級警戒，八大行業都停業，為了避免色情業成為防疫破口，高雄警方祭出鐵腕斬斷「人與人的連結」，近日發現業者除了原有的「外送茶」 服務外，竟還有「行動茶車」，車上準備近百個保險套讓客人挑選，讓警方直呼「要錢不要命」。

    高市刑大指出，近日發現有色情業者在網頁上張貼性交易訊息供不特定人士瀏覽，並留下LINE的聯絡資訊及援交相關事項，員警喬裝嫖客約出曾姓女子（28歲）後，順利在鳳山某旅館將她逮捕。

    當旅館內正在進行緝捕動作時，另批員警埋伏在旅館外，同步逮捕黃姓馬伕（53歲），讓員警吃驚的是，車上除了黃男外，還有另名王姓女子（31歲），當員警進一步追查她的身分，才知道王女是在車上待命的應召妹，只要有客人CALL IN，她可立即上工，形同「行動茶車」。

    另外，新興警分局也在大同路某出租套房，查獲施姓女子（41歲）從事賣淫工作，員警等她進入浴室盥洗後當場予以查獲，現場扣得保險套44枚，KY潤滑液一瓶，經調查施女坦承自疫情期間，即在該出租套房處與不特定男客以每次2500元從事全套性交易，全案依違反社會秩序維護法偵辦，並函送衛生局裁罰。

    警方在「行動茶車」上扣到近百枚保險套。（記者黃佳琳翻攝）

    警方在「行動茶車」上扣到近百枚保險套。（記者黃佳琳翻攝）

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