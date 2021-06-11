又見衛生局不肯到場會同勘驗 萬華又一老翁猝死後確診

北市萬華區西昌街又一老翁猝死後確診。（記者劉慶侯翻攝自Google Map）

2021/06/11 20:55

〔記者劉慶侯／台北報導〕87歲楊姓男子，9日下午被發現陳屍在台北市萬華區西昌街的租住處內，警方當下聯繫衛生局，卻被對方建議「直接進行司法相驗」，不肯到場。結果警方會同法醫採擷檢體後送鑑驗，證實是新冠肺炎病情惡化致死。

由於台北市最近送驗的猝死案中，13件中有8件確診案例，許多第一線檢警未打疫苗，卻要負責原因不明的猝死案件相驗，檢警雖曾建議應先由衛生局先做PCR檢測，陰性確定後再進行司法相驗，以保障人員安全，但顯然衛生局人員未能遵守規定。

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楊姓老翁是因多日未出門，被房東覺得可疑前往查看，驚見對方倒臥床上，渾身已出現屍斑，轄管萬華分局據報到場，並無外力侵入或自殺嫌疑，勘驗推測已死亡3天左右。

由於國內疫情嚴重，警方當下利用電腦查出楊翁並非匡列對象，也不是居家檢疫、隔離者，便要求衛生局派員共同進行查驗以便了解狀況，但醫護人員卻表示直接進行司法相驗，衛生局人員及院方醫師皆不會到場相驗、採檢。

檢警在不知黃翁是否染疫的情況，只好硬著頭皮進行司法相驗，結果確認楊男是因新冠肺炎病情惡化而病死。

當時負責一線負責處理的檢警和法醫根據遹報得知，無不感到恐懼，分局方面也立刻安排咱警前往快篩，又是甩鍋給司法相驗，讓檢警在第一線冒著染疫風險。

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