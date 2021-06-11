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    曾任理專卻改當詐團「車手」 54歲婦人凹「看報紙應徵也是被害人」

    曾任理專的和姓婦人，加入詐騙集團行列擔任車手被逮，但硬拗稱「我是看報紙應徵工作，不小心成為車手，也是被害人」，但辯解理由太離譜被法院打槍。（資料照）

    曾任理專的和姓婦人，加入詐騙集團行列擔任車手被逮，但硬拗稱「我是看報紙應徵工作，不小心成為車手，也是被害人」，但辯解理由太離譜被法院打槍。（資料照）

    2021/06/11 17:56

    〔記者楊國文／台北報導〕小白兔誤入叢林？曾任理專的和姓婦人，加入詐騙集團行列擔任車手被逮，但硬拗稱「我是看報紙應徵工作，不小心成為車手，也是被害人」，但辯解理由太離譜被法院打槍，高等法院今依詐欺罪判她1年10月，還可上訴。

    現年54歲的和姓婦人，國貿科系畢業，曾在經濟日報、大型旅行社任職，並曾擔任證券公司理專，社會經驗堪稱豐富。

    不過，和婦2019年9月17日起，加入詐騙集團行列，擔任取款車手，每提領被害人10萬元款項給詐騙集首腦，她就可以從中獲得1千元分紅。

    和婦加入隔天起，包括9月18、19、23、30日都被指派從被害人匯到指定帳戶的戶頭提領，分別是12萬元、9萬9千元、1萬元及10萬元，再轉交給「上游」。

    就在和婦被指派於同年10月1日下午到新北市蘆洲區中山一路某家超商提領被害人匯款時，被警方當場查獲。

    和婦落網時供稱，她當時是看報紙應徵業務工作，不是詐騙集團員，「我也是被害人」。但檢方不採信，將她起訴。

    法院審理時，和婦仍辯稱是看報紙應徵工作，而誤入詐騙集團當車手。但法官質疑，詐騙集團詐騙手法已廣為人知，她的工作不必和雇主面試，單憑電話或通訊軟體連絡就被錄取，難道都不曾懷疑有問題？而且，從她的工作性質和內容來看，明顯就是取款車手，政府和媒體已宣傳多年，以她社會歷練豐富，應不可能不知情。

    和婦吞吞吐吐說，確實曾懷疑取得的款項是「不法所得」，但沒有想太多，她問過對方「為何是這種領錢方法？」對方僅表示是為了規避規定。

    高院綜合調查事證，認定和婦詐欺犯行明確，今判他1年10月徒刑。

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