基層員警端午無法返鄉 萬華分局送粽子解鄉愁

萬華分局長張隆興（中）分送粽子給同仁。（記者王冠仁翻攝）

2021/06/11 13:59

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）自5月中旬爆發至今，已有上萬確診案例，北市萬華地區更因為茶室群聚感染事件成為重災區。而在萬華第一線的警察同仁，不僅背負染疫風險，不少故鄉在南部的員警更擔心傳染給家人而不敢返鄉；有鑑於此，萬華分局為體恤基層同仁思鄉之苦，今天發送粽子給同仁享用，感謝同仁在端午佳節堅守崗位，持續投入防疫工作。

萬華分局表示，日前聯合醫院仁愛院區一名確診者是通緝犯，他不僅攻擊醫護人員，還搭捷運逃跑至捷運龍山寺站；萬華分局獲報立即派員協尋，過程中一名同仁因與該病患近距離接觸，經快篩檢驗陽性，被送至防疫旅館居家隔離，幸虧PCR檢測是陰性。

請繼續往下閱讀...

除此之外，西門町派出所也有同仁因公曾接觸確診者，西門所全體同仁也因此進行14天居家隔離；由此可見，基層同仁的染疫風險居高不下。

萬華分局說，端午佳節將至，且不少分局同仁的故鄉都在中南部，但受疫情影響，許多同仁都配合防疫政策、減少外出活動，無法返鄉共度佳節。像是龍山所顏姓女警，家住高雄，但她從今年年節後就無暇返鄉，另名家住彰化的廖姓女警，也已3個月沒有返家。

萬華分局為了體恤基層，於是聯合民間慈善企業，在今天發送粽子給每一位同仁，希望能夠稍解同仁思鄉之苦；分局也鼓勵同仁，多以視訊、打電話的方式與家人慶祝端午節。

萬華分局同仁協助快篩站安全秩序維護。（記者王冠仁翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法