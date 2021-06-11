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    首頁　>　社會

    好心肝診所疫苗案 院長許金川漏夜作證請回

    今天凌晨2點多，好心肝診所院長許金川訊後以證人身分獲請回，好心肝診所執行長粘曉菁（左2，白衣）陪同許金川離開北市調查處。（記者陳志曲攝）

    今天凌晨2點多，好心肝診所院長許金川訊後以證人身分獲請回，好心肝診所執行長粘曉菁（左2，白衣）陪同許金川離開北市調查處。（記者陳志曲攝）

    2021/06/11 02:29

    上稿時間：01:27
    更新時間：02:29

    〔記者錢利忠／台北報導〕台北市長柯文哲恩師許金川旗下的好心肝診所，提早開放給非第一至第三類人員接種AZ疫苗，台北地檢署昨（10日）分案後，分頭調閱台北市政府衛生局疫苗配發紀錄、診所施打名冊及向衛生福利部中央健康保險署比對接種者健保資料，另透過視訊方式複訊人在調查局台北市調查處的許金川等12名證人，今凌晨2點10分訊後，12人均從北市處直接請回。

    許金川指稱，診所接獲北市衛生局通知，須於拿到疫苗的當天晚上施打完畢，診所於6月7日取得15瓶疫苗，隔天再取得100瓶，礙於時間壓力，才會從下午一直施打到晚上10點多，幫診所志工及負責清潔、水電等人員接種，是出於善意而非營利。

    北檢昨指揮台北市警局中正一分局、調查局台北市調查處及廉政署，兵分多路至北市衛生局及好心肝診所調閱疫苗施打名冊、配發記錄等資料，考量疫情嚴峻，以視訊方式複訊負責配發疫苗的北市府衛生局疾病管制科基層股長、許金川及疫苗接種相關人等12人，釐清衛生局配發疫苗的數量，有無受到外力或高層施壓，給特定診所「特權」額外配發等情況。

    另外，疫苗接種名單均有造冊排序，專案小組將比對施打名冊，釐清名單與接種者的健保卡上傳資料是否相符，有無故意讓不符接種資格者插健保卡提早接種，診所則藉此申請健保點數？將進一步追查診所有無涉及詐領健保費等偽造文書或詐欺犯行。

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