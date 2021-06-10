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    屏東新園老翁騎電動車外出 竟遭強搶背包 警悍破門逮人

    老翁騎電動車遭搶。（警方提供）

    老翁騎電動車遭搶。（警方提供）

    2021/06/10 23:54

    ［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣新園鄉72歲李姓老翁日前騎乘電動車出門，未料竟遭2名男子攔下後強搶側背包，警方抽絲撥繭，多日後逮捕強盜集團，3嫌現羈押中，當地居民才稍稍鬆了口氣。

    東港分局獲報，指在5月29日下午2時左右，新園鄉1名老翁騎乘電動車外出，卻在路上就遭2名共乘機車的犯嫌攔下，後座犯嫌竟持刀強盜被害人側背包，過程中還疑似劃傷老翁，強盜案疑似見血的事件傳出，地方民眾是人人自危。

    由於疫情期間發生重大刑案，屏東警局高層極為重視，立即指示刑事警察大隊及鑑識科與東港分局共組專案小組，力求案件儘速偵破。

    專案小組經調閱屏東及高雄上百支監視影像及縝密調查鑑識，發現洪姓、廖姓、周姓等犯嫌3人強盜集團預謀犯案，在搶得李翁的財物後，還逃向高雄市方向消失匿跡。

    警方調查，發現該集團事前往被害人住處埋伏，確認李翁的生活習慣及外出時段後，3嫌見有機可趁，伺機動手強盜，作案後為規避警方查緝，不僅丟棄作案機車，改駕車前往高雄市偏僻山區逃逸，至人煙罕至處試圖製造斷點，干擾警方追緝。

    警方過經連日抽絲剝繭，掌握犯嫌高雄市藏匿地點，經報請屏東地檢署指揮，聲請搜索票及拘票，已將3位犯嫌陸續逮捕到案，而3嫌眼見警方找上門，一時驚呆，雖不斷辯解，但仍依法逮捕，現3嫌全部羈押中。

    東港警分局呼籲，民眾外出除做好防疫措施外，騎機車應將背包放到坐墊置物箱內，避免直接放在身上明顯處，容易遭歹徒覬覦搶奪，造成人身及財產安全危害。強調疫情期間警察對治安、交通工作不會鬆懈。

    強盜集團還在高雄偏遠山區棄車。（警方提供）

    強盜集團還在高雄偏遠山區棄車。（警方提供）

    強盜集團還在高雄偏遠山區棄車。（警方提供）

    強盜集團還在高雄偏遠山區棄車。（警方提供）

    強盜集團騎車搶劫。（警方提供）

    強盜集團騎車搶劫。（警方提供）

    強盜集團騎車搶劫老翁。（警方提供）

    強盜集團騎車搶劫老翁。（警方提供）

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