「在醫院以外死亡」是司法相驗？劍青檢改籲警統一全國相驗案件作法

由基層檢察官組成的劍青檢改今呼籲，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」是衛生行政相驗，「在醫院以外死亡」就是司法相驗，警政署應統一全國相驗案件的作法，提供警察有力奧援。（資料照）

2021/06/10 17:58

〔記者錢利忠／台北報導〕近日發生多起民眾在家猝死案件，基層員警聯絡當地衛生局，屢傳被以「非確診者」為由拒絕派員行政相驗及採檢，由基層檢察官組成的劍青檢改今呼籲，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」是衛生行政相驗，「在醫院以外死亡」就是司法相驗，警政署應統一全國相驗案件的作法，提供警察有力奧援。

劍青檢改指出，依據行政相驗優先原則，近期可能染疫死亡的遺體，應依醫療法施行細則規定，通報所在地衛生所或直轄市或縣市主管機關指定的醫療機構檢驗屍體，基於防疫要求，更應對屍體進行PCR採檢，排除傳染風險；如經醫師認定是「病死」或「自然死」，則由醫師直接開立死亡證明書；除非醫師認為「非病死」或「可疑為非病死」，無法開立死亡證明書，才請警察依刑事訴訟法規定，報請檢察官進行司法相驗。

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劍青檢改強調，長期以來，行政相驗與司法相驗的界線混亂，誤以為「在醫院死亡」是衛生行政相驗，「在醫院以外死亡」就是檢警司法相驗，指揮中心昨天的說明會更表示「因為猝死的個案，那是檢察官在相驗」，諸種錯誤紊亂體制，導致基層員警無所適從。

劍青檢改指出，此種紊亂錯誤在承平時期，檢警從未推辭，盡力支援，然而時至今日疫情爆發階段，錯誤作法已造成巨大防疫破口，不應繼續容忍，否則將釀成重大災害。當前各地大量「死後確診」案例，多是在醫院以外死亡，員警通報衛生局後，均以「非確診者」為由拒絕行政相驗，只能報由檢警司法相驗，警政署應儘速正視解決，並提供基層警察有力奧援及執勤後盾。

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