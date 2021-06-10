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    首頁　>　社會

    高雄林園瓦斯管線外洩 「嘶！嘶！」聲響引心驚

    2021/06/10 13:33

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區沿海路一段中午12時15分驚傳管線外洩，「嘶！嘶！」聲響引人心驚，欣雄瓦斯公司已經派員止漏，消防人員不敢大意，仍在一旁警戒。

    高雄市消防局中隊長黃俊綾率林園分隊4車10人前往搶救，經查維欣雄瓦斯管線外洩，天然氣外洩聲響頗大，欣雄人員已經完成止漏。

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