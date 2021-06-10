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    「正義小姑」大義滅親 怒掀哥哥和小三偷情

    梁姓男子劈腿，正義小姑幫梁妻錄音蒐證。（情境照）

    梁姓男子劈腿，正義小姑幫梁妻錄音蒐證。（情境照）

    2021/06/10 06:48

    〔記者黃良傑／高雄報導〕梁姓男子和妻子口角後離家，妻子不知有小三存在還自責，知情又有正義感的小姑看不下去，偷將哥哥和小三親密照傳給嫂子，她才知丈夫有外遇，找到小三談判，小三阮女同意不再和梁男見面，否則賠30萬元，不料，2人不久又同遊台南，正義小姑看不下去，幫蒐證錄下哥哥坦承私會小三的對話交給嫂子，梁妻舉證提告求償30萬元勝訴。

    梁妻主張小三結婚多年，家庭幸福美滿，不料，前年10月起丈夫梁男開始嫌東嫌西，隔月還藉故爭吵離家出走，她還自責哪裡做錯，直到正義小姑傳來梁男和阮女親密合照，她才警覺是小三讓夫妻感情變調。

    小姑告訴她因不滿哥哥介紹小三給家人認識，阮女第一次見面，還無視哥哥有老婆，毫無遮掩地表示2人正在交往，氣不過才決定告訴大嫂，梁妻提告調解，阮女承諾不再來往見面，否則賠償30萬元，但1個月內2人又同遊台南，巧被梁妻友人撞見回報。

    梁妻忍無可忍，向高雄簡易庭提告請求給付違約金，但苦於舉證不易，正義小姑約哥哥見面，還幫嫂嫂錄音存證，梁男不疑有他漏了口風，向妹妹坦承唸過阮女相約遊台南有賠30萬的風險，法官也因為這個錄音證據，認定被告阮女毀約，判決需履約賠梁妻30萬元，全案仍可上訴。

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