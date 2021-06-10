為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    不爽被放閃3小時怒「開打」 警：拜託這時候別打架

    9日深夜台南一處公園傳來打架糾紛。（記者王捷攝）

    9日深夜台南一處公園傳來打架糾紛。（記者王捷攝）

    2021/06/10 05:37

    ［記者王捷／台南報導］因為疫情關係，許姓粗工無法跟女友見面，下班後兩人熱線3小時，同住宿舍的張姓粗工不滿被放閃，猛踹許男的房門，結果兩人發生爭執，張男被打到頭皮有撕裂傷送醫，警方為了戒護張男送醫，穿上防護衣、戴上護目鏡與手套跟去醫院，警方呼籲3級警戒期間別打架，不但可能違反防疫規定處以罰鍰，公務、醫療機關也比平常付出更多社會資源。

    9日晚間10時許，台南一處公園傳來滋事糾紛，當時民眾報案聲稱有人持械群毆，警方擔心會有群聚染疫問題，除了把槍跟防彈背心穿好外，還要準備好護目鏡與手套才能趕到現場，不過抵達後卻不是報案內容所稱的那般，只有一男子滿臉是血，倒在公園的人行道旁。

    原來，該處是一間勞工宿舍，許男與張男都是汙水處理工，兩人的房間相鄰，張當天晚間飯後想睡一下，但許男因為在疫情期間無法跟女友見面，電話一講就是3小時，張男在隔壁遭無情放閃，一氣之下動腳踹門，要許男講電話小聲一點。

    許、張兩人早先就有嫌隙，一言不合就就動手拉扯，張男最後被製傘架打到頭，疑似造成撕裂傷送醫，警方到場採證後，將許男帶回警所，排除戶外群聚的問題後，往傷害罪偵辦，但許男不服氣，自稱張男先動手打人，他也要驗傷告張男傷害。

    警方呼籲，拜託3級警戒期間不要打架，即使一點小衝突，公部門都要付出更多社會成本，而且還有可能因為違反防疫規定被罰鍰，希望大家可以一起度過疫情難關。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    酒後返家嗆路人還動手反遭圍毆 2男被痛打、砍傷
    2021/05/14 11:04

    酒後返家嗆路人還動手反遭圍毆 2男被痛打、砍傷
    野豬跟熊貓打架？工作人員起爭執 「戰鬥服」讓人笑翻
    2021/05/12 19:45

    野豬跟熊貓打架？工作人員起爭執 「戰鬥服」讓人笑翻
    室友邀15歲妹子同居 兩派人馬為3500元房租在警所旁大亂鬥
    2021/05/11 09:58

    室友邀15歲妹子同居 兩派人馬為3500元房租在警所旁大亂鬥
    結帳插隊釀口角 22歲男被斷指
    2021/05/05 10:00

    結帳插隊釀口角 22歲男被斷指
    太精采！高中女籃裁判、球員、觀眾大亂鬥 主播變摔角播報員
    2021/04/18 10:50

    太精采！高中女籃裁判、球員、觀眾大亂鬥 主播變摔角播報員
    「恁爸被打，拿西瓜刀來」狠少尬車衝突 撂人砍斷對方中指
    2021/04/07 07:46

    「恁爸被打，拿西瓜刀來」狠少尬車衝突 撂人砍斷對方中指
    社會今日熱門
    短繳近億元空污費被追繳1.6億 業者還因詐欺被起訴
    2021/06/09 06:47

    短繳近億元空污費被追繳1.6億 業者還因詐欺被起訴

    國1南下新竹路段4車追撞！釀1死4傷 雙向車道一度回堵搶通
    2021/06/09 09:19

    國1南下新竹路段4車追撞！釀1死4傷 雙向車道一度回堵搶通

    癌末老董看護成同居人 病床前立約爭4658萬元遺產敗訴
    2021/06/09 07:36

    癌末老董看護成同居人 病床前立約爭4658萬元遺產敗訴

    造謠停水送辦 法官打臉警方
    2021/06/09 08:20

    造謠停水送辦 法官打臉警方

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播