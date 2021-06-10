不爽被放閃3小時怒「開打」 警：拜託這時候別打架

9日深夜台南一處公園傳來打架糾紛。（記者王捷攝）

2021/06/10 05:37

［記者王捷／台南報導］因為疫情關係，許姓粗工無法跟女友見面，下班後兩人熱線3小時，同住宿舍的張姓粗工不滿被放閃，猛踹許男的房門，結果兩人發生爭執，張男被打到頭皮有撕裂傷送醫，警方為了戒護張男送醫，穿上防護衣、戴上護目鏡與手套跟去醫院，警方呼籲3級警戒期間別打架，不但可能違反防疫規定處以罰鍰，公務、醫療機關也比平常付出更多社會資源。

9日晚間10時許，台南一處公園傳來滋事糾紛，當時民眾報案聲稱有人持械群毆，警方擔心會有群聚染疫問題，除了把槍跟防彈背心穿好外，還要準備好護目鏡與手套才能趕到現場，不過抵達後卻不是報案內容所稱的那般，只有一男子滿臉是血，倒在公園的人行道旁。

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原來，該處是一間勞工宿舍，許男與張男都是汙水處理工，兩人的房間相鄰，張當天晚間飯後想睡一下，但許男因為在疫情期間無法跟女友見面，電話一講就是3小時，張男在隔壁遭無情放閃，一氣之下動腳踹門，要許男講電話小聲一點。

許、張兩人早先就有嫌隙，一言不合就就動手拉扯，張男最後被製傘架打到頭，疑似造成撕裂傷送醫，警方到場採證後，將許男帶回警所，排除戶外群聚的問題後，往傷害罪偵辦，但許男不服氣，自稱張男先動手打人，他也要驗傷告張男傷害。

警方呼籲，拜託3級警戒期間不要打架，即使一點小衝突，公部門都要付出更多社會成本，而且還有可能因為違反防疫規定被罰鍰，希望大家可以一起度過疫情難關。

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