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    謠言終結站》新北火葬場每日火化900人？ 查核中心：錯誤數據

    網路流傳起新北火葬場單日要處理的遺體超過900具，比疫情爆發前還多出600多人，此傳言為「錯誤」消息。（圖擷取自查核中心網頁）

    網路流傳起新北火葬場單日要處理的遺體超過900具，比疫情爆發前還多出600多人，此傳言為「錯誤」消息。（圖擷取自查核中心網頁）

    2021/06/09 23:25

    〔即時新聞／綜合報導〕全台近期疫情嚴峻，網路上竟流消息指新北火葬場單日要處理的遺體超過900具，比疫情爆發前還多出600多人。對此，台灣事實查核中心（TFC）經檢核後表示，以上數據皆不符合真實情況，因此傳言為「錯誤」消息。

    社群平台與通訊軟體間自8日起流傳一則訊息，內容指稱總統蔡英文隱瞞真相，「陳時中報告近期每日死亡數只有20出頭，但光新北火葬場一處，每天卻火葬超過900具遺體？除去其他死亡的，比疫情前每日平均300人多出整整600人？」，還提到外媒都在質疑台灣死亡率為何位居全球首位，並強調有地區殯葬業提供訊息「是真的，高雄殯葬業者透露的。我已經被國家機器盯上了，貼文都會被1450大力反駁…… 」。

    查核中心今（9）日發布查核報告指出，查詢疫情升級至第三級期間（5月15日至6月9日）的新北市火化爐使用情形，僅有6月3日火化遺體數量為110人，其餘皆低於100人，而新北市火化爐廠目前只有一處，即是「新北市殯儀館三峽昇華園」。

    新北市立殯儀館黃館長表示，每日相關火化數據都公開在「殯葬e化查詢系統」，疫情前單日火化數量約50至60，並非傳言稱的「一天平均300具遺體」。

    綜合以上，傳言稱新北火葬場每日處理超過「900具遺體」，以及疫情前每日平均火化300人皆為錯誤數據。

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