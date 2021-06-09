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    好貴的自主訓練！台中健身教練群聚未戴罩 起碼噴飛36萬元

    警方上門查訪，室內有4男2女正在操作健身器材且未戴口罩。（記者許國楨翻攝）

    警方上門查訪，室內有4男2女正在操作健身器材且未戴口罩。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/09 14:49

    〔記者許國楨／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，全國進入三級警戒禁止全面停止室內5人以上、室外10人以上聚會，台中市一家健身房因疫情期間歇業，梁姓負責人8日轉而找了旗下員工到其私人場所進行自主訓練，但連同他共6人群聚又未戴口罩，當場被上門警方查獲舉發，最少得面臨36萬元罰款。

    台中市第六分局何安派出所昨晚9時許接獲民眾檢舉，西屯區某大樓內疑有群聚情事，警方立即前往現場訪查，經取得28歲梁姓屋主同意入內察看，赫見屋內連同梁男在內計有4男2女，年紀都在20多歲左右的年輕人共6人，正在操作各項健身器材但都未戴口罩，顯已違反防疫期間不得群聚等相關規定。

    梁男面帶無奈的向警方說，因為開設的健身房配合政府防疫政策，在疫情期間暫時歇業，才會提供員工及旗下教練到該處場域運動並自主教育訓練，惟違反群聚規定且未戴口罩事證明確，警方蒐證後舉發，並移請市府權責機關裁罰，將依《傳染病防治法》第37條暨第67條規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

    由於警方前兩天光1晚就查獲6名年輕人在小酒館內打桌遊群聚，另起則是6名年輕人群聚餐館玩手遊，顯見年輕人耐不住寂寞頻頻群聚的狀況，令人相當擔憂。

    第六分局分局長吳耀南表示，全國已進入三級疫情警戒多時，禁止群聚，即便相關規定可能造成生活上些許不便，惟為了自己健康也為了他人著想，籲請年輕朋友們千萬要理性遵守政府規定，也請民眾注意遵守防疫規定，全民一起共同防疫，避免產生疫情破口。

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    警方上門查訪，室內有4男2女正在操作健身器材且未戴口罩。（記者許國楨翻攝）

    警方上門查訪，室內有4男2女正在操作健身器材且未戴口罩。（記者許國楨翻攝）

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