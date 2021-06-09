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    8000元失而復得 土雞店老闆霸氣全捐給醫護作防疫基金

    新莊警方逮獲連續闖空門的卓姓水電工。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警方逮獲連續闖空門的卓姓水電工。（記者吳仁捷翻攝）

    2021/06/09 14:45

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊卓姓水電工，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）待業在家，試圖闖空門偷錢維生，他4月起連續11度闖空門行竊，但只偷得一輛機車，由於非現行犯，警方逮捕他到案後，只能函送法辦，未料他6月再度犯案，偷得一輛機車；他被逮後再於月初侵入一間烤土雞店行竊，得手8000元，但不到1天便落網，偷來的錢還來不及花，全部被查獲，土雞店陳姓老闆失而復得後，將錢捐給醫護人員作為防疫基金，陳男苦笑稱就算虧錢，也要挺醫護。

    據了解，39歲卓姓慣竊從事水電工，因疫情嚴重在家待業，4月份起他陸續在新莊四處破壞民宅門鎖闖空門，卻都無功而返，被監視器拍下畫面，新莊警分局5月底逮捕他歸案，清出他犯下11件竊盜案，當中只偷得1輛機車代步，還被警方查獲。

    卓嫌食髓知味，6月5日他走到新泰路上一家土雞肉店，見店內鐵捲門半開，往內查看空無一人，他悄悄蹲下潛進店內打開收銀機，偷走裡面現鈔，未料卓嫌平頭、白掃上衣等特徵，全被掌握；陸姓老闆娘忙完赫見店內監視器鏡頭遭人撥動，打電話叫老闆返回店內，清點財物這發現遭小偷闖入偷走8000元。

    陳男報警處理，將行竊過程貼到社群網站，新莊警方認出平頭竊賊就是是日前闖空門的卓姓竊賊，不到12小時到他住處逮人。

    卓姓慣竊坦承犯案，並供稱失業缺錢才會犯案，同時也把偷來的新臺幣8000元全數歸還，店家陳姓老闆接獲警方通知，隔天就抓到竊賊，還如數拿回被偷的營業額，讓他也喜出望外，前往派出所領回8000元，陳男當場豪氣告知，感謝防疫期間醫護人員辛勞，他捐出這8000元，讓員警相當感佩。

    疫情蔓延，多數店家生意都受到影響，但仍有充滿愛心的店家，不但捐錢做公益，新莊地區還有店家推出憑醫護或警消證件，就能享用免費便當的愛心活動，也讓嚴峻疫情中看見人性的善良與光輝面。

    新莊警方逮獲連續闖空門的卓姓水電工；圖為卓嫌犯案畫面。（記者吳仁捷翻攝）

    新莊警方逮獲連續闖空門的卓姓水電工；圖為卓嫌犯案畫面。（記者吳仁捷翻攝）

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