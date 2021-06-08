聯結車翻覆 國1頭份南下路段封閉

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
中山高速公路南下108公里、苗栗縣頭份路段，中午發生1輛聯結車翻覆，無人受傷，但龐大車體橫躺在車道上，目前南下全線封閉，進行排出。有用路人表示，翻車前有聽見爆胎聲響，事故原因有待警方調查釐清。（記者彭健禮翻攝）
〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路南下108公里、苗栗縣頭份路段，中午發生1輛聯結車翻覆，無人受傷，但龐大車體橫躺在車道上，目前南下全線封閉，進行排出。有用路人表示，翻車前有聽見爆胎聲響，事故原因有待警方調查釐清。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
聯結車飛出國道嚇壞居民 芎林鄉長籲加高護欄高度
聯結車撞破國道護欄墜邊坡 車內2人幸輕傷
天天手搖飲 血糖高又傷肺？
國一北上63K車禍 3車擦撞回堵4公里
聯結車衝破國道護欄翻落邊坡 1人死亡
西濱林口段機車與砂石車擦撞 無照少年遭輾身亡
苗縣禁移工外出 警取締21件違規
借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴
建築師遊德偷腥 小3懷孕挨告辯：不知他已婚
腦炎男對2護理師襲胸、摸臀被起訴
散佈武漢居家檢疫人員逃離檢疫旅館、打麻將謠言 緩起訴給公庫1萬
熱門推播