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    聯結車翻覆 國1頭份南下路段封閉

    中山高速公路南下108公里、苗栗縣頭份路段，中午發生1輛聯結車翻覆，無人受傷，但龐大車體橫躺在車道上，目前南下全線封閉，進行排出。有用路人表示，翻車前有聽見爆胎聲響，事故原因有待警方調查釐清。（記者彭健禮翻攝）

    中山高速公路南下108公里、苗栗縣頭份路段，中午發生1輛聯結車翻覆，無人受傷，但龐大車體橫躺在車道上，目前南下全線封閉，進行排出。有用路人表示，翻車前有聽見爆胎聲響，事故原因有待警方調查釐清。（記者彭健禮翻攝）

    2021/06/08 12:45

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕中山高速公路南下108公里、苗栗縣頭份路段，中午發生1輛聯結車翻覆，無人受傷，但龐大車體橫躺在車道上，目前南下全線封閉，進行排出。有用路人表示，翻車前有聽見爆胎聲響，事故原因有待警方調查釐清。

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