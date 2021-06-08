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    耐不住！台中6年輕人小酒館打桌遊、6阿伯屋內打麻將全被抓了

    6名年輕人在小酒館內群聚玩桌遊。（記者許國楨翻攝）

    6名年輕人在小酒館內群聚玩桌遊。（記者許國楨翻攝）

    2021/06/08 11:52

    〔記者許國楨／台中報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情嚴峻，禁止室內5人以上、室外10人以上群聚，全國已有多起開罰案例，但還是有民眾講不聽，台中市警方一晚就查獲3起室內群聚，通通掣單舉發，而其中一件是6名年輕人在小酒館內打桌遊群聚，除是中市首起查獲案例，年輕人耐不住寂寞頻頻群聚的狀況，也令人相當擔憂。

    中央流行疫情指揮中心甫於宣布疫情來到新一波高峰，而其中年輕族群染疫人數、比例增加，更有年輕藝人也傳出確診新聞，而台中市第二分局六日當晚，就續接獲舉報3起違反防疫規定於室內群聚案件，兵分多路同步上門查緝，第一是在精武路上住家，連同59歲胡姓屋主在內的4男2女群聚打麻將。

    第二起是在東光一街的小酒館，雖因應疫情不提供內用服務，卻於歇業後邀集員工及朋友們到店內玩桌遊消遣，警方當場查獲連同32歲陳姓負責人在內的1男5女，他們無視疫情，群聚玩最近相當熱門的桌遊「阿瓦隆」，第三起則是在博館路上餐廳內，連同31歲陳姓負責人在內的3男3女群聚玩手機遊戲。

    警方通通依違反傳染病防治法掣單移送裁罰，最重將開罰30萬元，但值得注意的是，其中的第二及第三起，都是6名年輕人群聚桌遊或手機遊戲，年輕人耐不住寂寞，頻頻群聚的狀況令人相當擔憂。

    第二分局分局長蔡元戎表示，全國已進入三級疫情警戒多時，禁止群聚，即便相關規定可能造成生活上些許不便，惟為了自己健康也為了他人著想，籲請年輕朋友們千萬要理性遵守政府規定，也請民眾注意遵守防疫規定，全民一起共同防疫。

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    時下熱門的桌遊「阿瓦隆」。（記者許國楨翻攝）

    時下熱門的桌遊「阿瓦隆」。（記者許國楨翻攝）

    6名年輕人在小酒館內群聚玩桌遊。（記者許國楨翻攝）

    6名年輕人在小酒館內群聚玩桌遊。（記者許國楨翻攝）

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