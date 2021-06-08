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    小三的老公親揭性愛照 原配才知丈夫出軌

    小三的老公親揭性愛照，原配才知丈夫出軌，憤而向小三求償。情境圖

    小三的老公親揭性愛照，原配才知丈夫出軌，憤而向小三求償。情境圖

    2021/06/08 11:44

    〔記者溫于德／台北報導〕一名原配見周姓小三的老公親自拿出性愛照，才知周女與丈夫出軌多時，憤而向小三求償50萬元；但小三反控原配把心理痛苦完全訴諸賠償，有欠公允。新店簡易庭審結，認定周女侵害配偶權，審酌雙方條件後判賠原配20萬元；可上訴。

    原配告訴法官她與楊姓丈夫結婚後，楊男於2019年12月擅自離家，隔年12月7日清晨，一名女子的老公突然到住處告知她楊男外遇，對象就是自己的太太周女，還出示2人性愛照片，這時她才知道丈夫早已愛上別的女人，並多次性交；她不滿小三嚴重破壞婚姻幸福圓滿，為此，她還與丈夫爭執不休，並要獨立照顧年僅4歲的兒女，精神上承受莫大痛苦，求償50萬元。

    但小三強調與楊男僅有1次性行為，並非原配主張的多次，且楊男告訴她與原配早已沒有夫妻之實、早已搬出原本住處，並商議離婚中，導致她以為楊男實質上處於「偽單身」狀態；此外，原配將心理承受的痛苦，完全轉嫁在她身上並求償，有失公允，而目前沒有工作的她，全家也都是低收入戶，無力賠償。

    法官依據性愛照、LINE對話截圖等證據，認定小三侵害配偶權，足以破壞原配婚姻緣滿及幸福，至於發生性行為的次數固然可作為審酌精神賠償金額的考量，但並不影響小三侵害原配配偶權的事實，衡量雙方身分、職業、收入等一切情狀後，判小三應賠償原配20萬元。

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