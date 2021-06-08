被爆帶頭傳假訊息 竹縣副縣長陳見賢：配合司法調查

國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢（右二）被爆料帶頭瘋傳假訊息，他強調轉傳前有經過查證，相信收到的訊息為真才轉傳、分享，目前配合司法調查，相信清者自清。（資料照，記者黃美珠攝）

2021/06/08 11:27

〔記者黃美珠／竹縣報導〕國民黨籍新竹縣副縣長陳見賢，身兼該黨新竹縣黨部主委，今天被爆帶頭造謠瘋傳執政的小英政府為了7月份國產疫苗開始生產，導致日本只給台灣124萬劑疫苗而已！對此陳見賢電話受訪說，這個訊息他收到後非常「抓狂」，但是也有先冷靜把日本外相在國會中的說法請教懂日文的朋友，請朋友代為翻譯解釋，結果得到的答案就是跟他收到的訊息一樣，並非他造的謠，目前刑事局已經展開偵辦，他清者自清，會配合司法調查還原真相。

陳見賢說，基層民眾苦等疫苗，各縣市政府莫不焦頭爛額在努力防疫。當初日本地震，台灣捐了幾10億，這次日本政府卻只有給台灣124萬劑疫苗，跟全台2300多萬人口相比相差懸殊。

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陳見賢說，台灣這一波疫情大爆發後死了這麼多人，這些都是我們的手足、我們的鄉親，能有疫苗儘快解救全台民眾的性命，為什麼不要？這是不分藍綠都應該要努力的。

所以昨晚他一收到這個訊息就很「抓狂」和震驚，經請日本朋友和通日語的朋友一起查證之後發現真相就如同訊息上所說的，他就更爆氣，所以轉傳了好幾個友好、親近的Line群組，其中有一個群組內還有其他親綠政黨的縣議員等在裡面，他也知道。

陳見賢強調，這個訊息並非他製造的，他轉傳前有查證過。目前檢警已經展開偵查，他會全力配合釐清，他相信清者自清。

陳見賢被人爆料，轉傳「日本外相，在國會被問到為何只給台灣124萬劑，他回說台灣政府沒想要很多，只要六月擋一下就好，七月份開始，台灣自己就會有自己生產的疫苗」。同則訊息下方還貼「台灣這些決策者，為了私人利益發國難財、死人財，必定絕子絕孫！」

但是外交部稍早發出過聲明，還原日本外相茂木敏充的說法，內容主要是日本外相認為的台灣現況，也就是預計7月以後台灣的疫苗生產體制將會完備，但6月份會有相當的緊急需求。茂木外相從未說過台灣曾表達只需要124萬劑，更沒有說台灣認為7月以後有國產疫苗就足夠了的說法。

另外除了陳見賢被爆料帶頭轉傳假訊息，縣長楊文科辦公室某秘書之妻許碧純、國民黨新竹縣黨部組長許舜儀、國民黨竹北市民代表戴佩如也被爆料幫助散佈。對此戴佩如、許舜儀說，她們是收到陳見賢的轉傳訊息才分享的。許碧純則說，她分享自其他的社群，跟陳見賢無關。（12:37更新）

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