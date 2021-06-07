為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    國道3南下火燒車 死者為嘉市警局少年隊小隊長

    嘉義市警局少年隊小隊長謝政安今驚傳車禍身亡。（翻攝謝政安臉書）

    嘉義市警局少年隊小隊長謝政安今驚傳車禍身亡。（翻攝謝政安臉書）

    2021/06/07 16:17

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕國道3號南下270公里位於雲林縣古坑鄉路段，今天13時12分發生一起火燒車事件，車上並有一具焦屍體，經查，死者為嘉義市警察局少年隊52歲小隊長謝政安，惡耗傳出，市警局同事均震驚不捨。

    謝政安今上午8點到下午2點執行偵辦案件勤務，下午返隊途中，在國道3號發生事故。

    謝的妻子上午曾接到先生打電話告知，要去雲林辦案，不料下午就接獲友人通知車禍，打先生手機不通，從此天人永隔。

    市警局表示，謝小隊長為警員班133期，從警32年，曾獲頒2016年績優刑事人員、2017年國家警光獎績優警察人員，辦理治平案件、2016年查察賄選有功，偵辦案件有獨特見解跟方法。

    警方初步了解，車子是停在國道路肩，沒明顯撞擊痕跡，而據了解，他辦案積極、細心，自我要求高，少年隊以前沒設績效，警局長黃建榮到任後，開始有績效目標，但並不會造成謝的壓力，事故原因待警方調查釐清。

    嘉義市警局督察長江建宏表示，下午勤指中心接獲國道警察通報，一輛公務車在國道3號南下270公里發生火燒車，警局了解得知是少年隊用車，並由小隊長謝政安簽出到台中洽公，於返回嘉義途中發生事故，雲林縣消防局已到場進行火災調查鑑定，嘉義市警察局鑑識科也派員到場採證鑑定；該輛車2013年出廠，去年12月定期保養，今年5月份車檢，都依相關規定檢查，針對肇事車輛停放路肩、火燒車等疑點，事故原因還要透過鑑定調查，由於小隊長是因公死亡，後續協助家屬申請撫卹、處理後事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國3驚傳火燒車 物流車滿載防疫酒精及多種藥物
    2021/05/19 07:32

    國3驚傳火燒車 物流車滿載防疫酒精及多種藥物
    國道4號神岡路段火燒車 幸無人傷亡
    2021/05/17 11:32

    國道4號神岡路段火燒車 幸無人傷亡

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    國1汐止路段驚傳火燒車 車流堵塞時速低於40公里
    2021/05/11 08:47

    國1汐止路段驚傳火燒車 車流堵塞時速低於40公里
    國道火燒車「燒掉一棟房」 千萬藍寶堅尼休旅駕駛背景驚人
    2021/04/27 18:59

    國道火燒車「燒掉一棟房」 千萬藍寶堅尼休旅駕駛背景驚人
    社會今日熱門
    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴
    2021/06/07 15:31

    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴

    防疫期間竟群聚到檳榔攤推筒子 負責人等5人送辦
    2021/06/07 14:42

    防疫期間竟群聚到檳榔攤推筒子 負責人等5人送辦

    劍橋夫沉溺中國小三 竟將哈佛妻一腳踢開
    2021/06/07 06:36

    劍橋夫沉溺中國小三 竟將哈佛妻一腳踢開

    馬籍劍橋夫要娶中國小三 台灣哈佛妻求償無門
    2021/06/07 05:30

    馬籍劍橋夫要娶中國小三 台灣哈佛妻求償無門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播