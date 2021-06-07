國道3南下火燒車 死者為嘉市警局少年隊小隊長

嘉義市警局少年隊小隊長謝政安今驚傳車禍身亡。（翻攝謝政安臉書）

2021/06/07 16:17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國道3號南下270公里位於雲林縣古坑鄉路段，今天13時12分發生一起火燒車事件，車上並有一具焦屍體，經查，死者為嘉義市警察局少年隊52歲小隊長謝政安，惡耗傳出，市警局同事均震驚不捨。

謝政安今上午8點到下午2點執行偵辦案件勤務，下午返隊途中，在國道3號發生事故。

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謝的妻子上午曾接到先生打電話告知，要去雲林辦案，不料下午就接獲友人通知車禍，打先生手機不通，從此天人永隔。

市警局表示，謝小隊長為警員班133期，從警32年，曾獲頒2016年績優刑事人員、2017年國家警光獎績優警察人員，辦理治平案件、2016年查察賄選有功，偵辦案件有獨特見解跟方法。

警方初步了解，車子是停在國道路肩，沒明顯撞擊痕跡，而據了解，他辦案積極、細心，自我要求高，少年隊以前沒設績效，警局長黃建榮到任後，開始有績效目標，但並不會造成謝的壓力，事故原因待警方調查釐清。

嘉義市警局督察長江建宏表示，下午勤指中心接獲國道警察通報，一輛公務車在國道3號南下270公里發生火燒車，警局了解得知是少年隊用車，並由小隊長謝政安簽出到台中洽公，於返回嘉義途中發生事故，雲林縣消防局已到場進行火災調查鑑定，嘉義市警察局鑑識科也派員到場採證鑑定；該輛車2013年出廠，去年12月定期保養，今年5月份車檢，都依相關規定檢查，針對肇事車輛停放路肩、火燒車等疑點，事故原因還要透過鑑定調查，由於小隊長是因公死亡，後續協助家屬申請撫卹、處理後事。

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