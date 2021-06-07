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    愛打牌？彰市1天查獲4件21人群聚打麻將

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    2021/06/07 11:34

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化人愛打牌？武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，5月底彰化縣才爆發「麻將牌咖傳染鏈」，縣長王惠美還苦口婆心「拜託」大家不要出門打牌，不料警方連日來仍頻頻查獲民眾群聚打牌，昨天更是一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。

    全國緊戒標準已提升為第三級，仍有不少民眾無視疫情嚴峻，彰化縣傳出麻將牌咖間的傳染鏈疫情，已傳染累計16人發病，縣警局動員全縣警力對室內5人以上的非同住者群聚做最嚴厲的約制與查緝。

    經警方統計，彰化縣從5月31日至6月6日為止，全縣共查獲7件55人群聚打麻將案，被查獲的牌咖全部都是室內超過5人，不僅有外籍移工群聚打牌被查獲，還有線上直播打麻將遭查獲。

    其中1件打牌案，是昨天彰化警分局接獲4件民眾檢舉彰化市竹仔腳路、崙美路、彰南路及南郭路等4個處所共計21人，有人群聚打牌，員警分別到達4個處所，均查獲5人以上群聚打麻將及玩撲克牌，全部雖未有賭博情事，惟依傳染病防治法規定，室內群聚達五人，且非同屋的住戶，警方都現場直接開立稽查單，全部移送衛生局裁處，最低處罰6萬元 ，最高30萬元。

    有警員私下表示，彰化縣7天內查獲7件群聚打牌，被查獲的牌咖多達55人，這些人堪稱是「賭性堅強」，且每人罰鍰至少6萬元起跳，卻好像是罰不怕似的，更是對當下嚴峻的疫情「無感」，就有民眾認為罰鍰6萬元「過輕」，應該再加重罰鍰，對這些愛賭的人來說才具有嚇阻效果。

    彰化警分局長婁自強則呼籲，非同住者的室內非必要社交聚會，一律停止，舉凡麻將、撲克牌等通通不行，警方將持續針對易群聚賭博的場所加強查察，無論室內室外均不應心存僥倖，如有查獲賭博情事必依法偵辦，開立稽查單並函報衛生局裁罰，民眾切勿以身試法。

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    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

    彰化警方昨天一口氣在彰化市查獲4件共21人群聚打麻將，全部依違反傳染病防治法移送衛生局裁處，每人開罰6萬元起跳，最高面臨30萬元罰款。 （記者湯世名翻攝）

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