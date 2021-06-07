為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    正妹喝到「斷片」... 隔天才調監視器驚見被他「亂撩」怒提告

    台北地檢署勘查監視器畫面後，依強制性交等罪將陳男起訴。 （資料照）

    台北地檢署勘查監視器畫面後，依強制性交等罪將陳男起訴。 （資料照）

    2021/06/07 11:40

    〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓男子與友人聚餐後，假藉護花之名送喝醉酒的正妹回家，卻趁她不勝酒力之際，在她的租屋處大門前，對她毛手毛腳，甚至還伸手進她的裙底「亂撩」，喝到「斷片」的女方酒醒後驚見雙手有瘀青，調閱家門口監視器畫面查看，才驚覺自己被陳男性侵；台北地檢署勘查監視器畫面後，依強制性交等罪將陳男起訴。

    檢方調查，2019年1月22日晚上10點多，陳男護送當天才結識的女友人返回她位於新北市新店區的租屋處後，一時色心大發，她原已離開女方租屋處，竟又折返去按女方租處電鈴，等到女方開門後，他見女方已醉到語無倫次，竟對女方圖謀不軌。

    陳男為了觀察女方倒底有多醉，先假意與女方閒聊，發現女方已站不穩，話也說不清楚，隨即假裝攙扶女方，趁機對她毛手毛腳，之後竟愈來愈大膽，直接將手伸進她的內衣及內褲內撥弄，女方雖然奮力用手推擋，仍不敵陳男的力氣，慘遭陳男性侵得逞。

    女方隔天早上酒醒後記憶出現「斷片」，且雙手手臂有多處瘀傷，她為釐清前一晚究竟發生什麼事，以及誰送她回家，隨即查看家門口走道的監視器畫面，這才驚見陳男竟在她家門口的走道上性侵她，怒控陳男強制性交。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    印男被控性侵日女 歷經有罪、無罪再回有罪終確定
    2021/06/07 11:38

    印男被控性侵日女 歷經有罪、無罪再回有罪終確定
    2男戰少女1天4回 代價4年和6月徒刑
    2021/06/07 07:34

    2男戰少女1天4回 代價4年和6月徒刑

    士林前港公園生活圈 重大建設齊發
    裝闊爺誆包養她上鉤失身 女警關懷揭渣男劣跡
    2021/06/06 20:01

    裝闊爺誆包養她上鉤失身 女警關懷揭渣男劣跡
    南韓78歲邪教教主 性侵5名女信徒44次
    2021/06/05 17:14

    南韓78歲邪教教主 性侵5名女信徒44次
    社會今日熱門
    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴
    2021/06/07 15:31

    借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴

    防疫期間竟群聚到檳榔攤推筒子 負責人等5人送辦
    2021/06/07 14:42

    防疫期間竟群聚到檳榔攤推筒子 負責人等5人送辦

    劍橋夫沉溺中國小三 竟將哈佛妻一腳踢開
    2021/06/07 06:36

    劍橋夫沉溺中國小三 竟將哈佛妻一腳踢開

    馬籍劍橋夫要娶中國小三 台灣哈佛妻求償無門
    2021/06/07 05:30

    馬籍劍橋夫要娶中國小三 台灣哈佛妻求償無門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播