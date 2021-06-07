正妹喝到「斷片」... 隔天才調監視器驚見被他「亂撩」怒提告

台北地檢署勘查監視器畫面後，依強制性交等罪將陳男起訴。 （資料照）

2021/06/07 11:40

〔記者錢利忠／台北報導〕陳姓男子與友人聚餐後，假藉護花之名送喝醉酒的正妹回家，卻趁她不勝酒力之際，在她的租屋處大門前，對她毛手毛腳，甚至還伸手進她的裙底「亂撩」，喝到「斷片」的女方酒醒後驚見雙手有瘀青，調閱家門口監視器畫面查看，才驚覺自己被陳男性侵；台北地檢署勘查監視器畫面後，依強制性交等罪將陳男起訴。

檢方調查，2019年1月22日晚上10點多，陳男護送當天才結識的女友人返回她位於新北市新店區的租屋處後，一時色心大發，她原已離開女方租屋處，竟又折返去按女方租處電鈴，等到女方開門後，他見女方已醉到語無倫次，竟對女方圖謀不軌。

請繼續往下閱讀...

陳男為了觀察女方倒底有多醉，先假意與女方閒聊，發現女方已站不穩，話也說不清楚，隨即假裝攙扶女方，趁機對她毛手毛腳，之後竟愈來愈大膽，直接將手伸進她的內衣及內褲內撥弄，女方雖然奮力用手推擋，仍不敵陳男的力氣，慘遭陳男性侵得逞。

女方隔天早上酒醒後記憶出現「斷片」，且雙手手臂有多處瘀傷，她為釐清前一晚究竟發生什麼事，以及誰送她回家，隨即查看家門口走道的監視器畫面，這才驚見陳男竟在她家門口的走道上性侵她，怒控陳男強制性交。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法