印男被控性侵日女 歷經有罪、無罪再回有罪終確定

來台就讀國立大學的印男，被控性侵同校日籍女同學，歷經有罪、無罪再回到有罪判決，終於定讞。（資料照）

2021/06/07 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕就讀南部某知名國立大學的印度籍男學生，被控強迫一名同校日籍女學生口交與性交。地院認為印男為逞私慾性侵，依強制性交罪判刑3年6月，但高分院基於「罪證有疑，利於被告」證據法則，逆轉改判無罪。更一審認同地院判決結果，改判有罪，最高法院駁回上訴定讞。

判決指出，印男自2017年2月來台就讀該大學機械工程學系研究所，同年6月16，經由學長介紹認識日女，卻在同年月18日凌晨2時許於大學男宿舍內，強迫日女口交並性交，期間不顧日女數度表示：「Stop」、「Stop it」、「Please stop」，或是用手推卻。

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印男在嘉義地院審理時否認性侵並辯稱，因為要回報日女交他中文，所以2人共同買酒後手牽手走回研究室，礙於研究室有人，另前往研究室頂樓，接著他先親日女頸部，後來又問日女是否喜歡他？可以嫁給我嗎？日女應允。

印男接著說，由於日女不想公開飲酒，便主動提議到他的宿舍喝酒，他沒有辦法，便把日女帶回寢室，另因2人親密對話及擁抱、親吻，所以他認為2人是情侶，此外，由於日女違規進入男生宿舍，因此他要日女待到晨3、4點較無人時再離開，便請日女先上床休息，他保證不會騷擾。

印男繼續說，因為他躺在地板上會冷，日女主動請他上床同睡，日女並提到前男友會舔下體及性交，他便順勢問我們現在是男女朋友，可否也舔下體，日女笑著並未回答；接著他又跟日女說，在印度文化中，可以閉一隻眼或搖動頭表示同意，因此當他問他可否口交時，日女閉一隻眼且笑了，他便認為取得同意。

不過印男強調自己並未掀開日女的裙子，也沒有跨坐，只有有撥開內褲舔吻下體，後來因為日女趴在他身上讓他以為想要繼續，他才戴上保險套想要把陰莖放入陰道，此時又聽見日女說「不要、太快了」等語，他便停止動作，並對日女訴說愛意。

然而日女解釋，日本國人的文化比較沒辦法拒絕他人，所以才同意印男擁抱、親吻脖子，並無奈前往男生宿舍，且未同意性交，卻遭性侵。

地院採信日女說法，認定印男為逞一己私慾而違反日女意願，且日女事後雖經校方持續輔導，仍因為被性侵而影響學習及生活，進而休學，加上印男也未達成和解，依法判刑。

但台南高分院指出，日女拒絕印男口交時的動作不大，導致印男無法察覺，印男欲將陰莖插入放入陰道時，因發現日女哭泣而立即停止動作，故依「罪證有疑，利於被告」，判決無罪。台南高分院更一審認同地院判決，改判有罪，最高法院駁回上訴定讞。

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