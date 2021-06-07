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    首頁　>　社會

    2男戰少女1天4回 代價4年和6月徒刑

    示意圖

    示意圖

    2021/06/07 07:34

    〔記者鮑建信／高雄報導〕男子阿國（化名）與未滿14歲網友小茹在住處「嘿咻」後，又找友人阿清（化名）到摩鐵，1天「愛愛」4回合，高雄高分院依妨害性自主罪，分別判處阿國、阿清有期徒刑4年和6月，可上訴。

    判決書指出，被告阿國透過網路交友認識小茹後，於2019年4月28日，駕車前往台東縣對方住處後，載回屏東縣滿州家裡聊天，並在當天下午3時，涉嫌與她發生性關係。晚上，阿國載她回去，抵達台東時，因小茹不願意回家，只好開車折返屏東。

    阿國返回途中，行經屏東市接友人阿清，並於29日凌晨2時32分，投宿屏東縣潮州鎮星河汽車旅館休息期間，阿清雖不知小茹未滿14歲，但從她的容貌外觀及言談舉止，主觀上可預見未滿16歲，涉嫌在房間內涉嫌要求她口交，再接續以手指插入私處性侵得逞。

    當時在旁的阿國見狀，頓時萌生淫念，要求小茹比照辦理幫他口交得逞。隔天上午，阿國等人開車離開摩鐵，並送阿清回去後，於上午9點多，2人又在車內「炒飯」。案經小茹父親報警，潮州分局分局依妨害性自主罪，移送屏東地檢署偵辦並起訴。

    今年1月底，屏東地院依妨害性自主罪，判處阿國3罪各處徒刑3年2月，併執行4年；阿清則處徒刑6月。2人不服上訴，高雄高分院認為原審判決認事用法，並無不當，駁回上訴。

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