說好教把妹卻以「新冠肺炎」請假 達人與學員夜店相遇這下糟了

示意圖。

2021/06/07 09:54

〔記者溫于德／台北報導〕林姓夜店達人負責教授如何在夜店把妹，有一次他以新冠肺炎、不宜群聚為由請假，當晚卻與張姓學員在夜店相遇，事後遭學員私LINE稱「灌下去」等語；達人自認名譽受損並引發身心痛苦，提告求償10萬元。台北簡易庭指出，這段對話並無第三人知悉，且達人未提出診斷證明，故駁回請求；可上訴。

達人主張，去年6月29日下午2時許，他收到學員私LINE稱：「只要你讓我在（再）遇到我會盡全力讓你在那個晩上完全沒搞頭大不了就跟你在夜店幹一架一起被保安帶走」、「另外你那些色對話和文件影片我也會全數公布在各大把妹群組內以及色情網站」、「順便把你車牌號碼和匯款紀錄交給警局告你詐欺、幹X娘跟你學要先買車？」

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學員並稱以為自己很有同理心，可體諒達人礙於新冠肺炎無法上課，達人卻偷偷跑去夜店爽，「你他媽現在就沒有武漢肺炎是不是，你他媽那天晚上抓住你衣領差點一拳就要灌下去」。達人自認這些文字已損害名譽並使他感到害怕，導致身心異常痛苦，不但晚間無法安眠，出門也擔心受害，求償10萬元。

學員解釋，當下備感到受騙上當，才一時氣憤私LINE，否認恐嚇意思。

簡易庭指出，該私LINE內容僅達人與學員得知，並非群組對話，並無第三人知悉，也不符合刑法上妨害名譽及信用罪的客觀構成要件，故難認達人的名譽受到侵害，另因達人未提出任何診斷書證明自己身心痛苦，駁回達人請求。

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