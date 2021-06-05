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    海巡隊員開車撞上騎士 酒測值1.28降一級懲戒

    懲戒法院判吳員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    懲戒法院判吳員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

    2021/06/05 15:20

    〔記者吳政峰／台北報導〕海巡署艦隊分署一名吳姓隊員，今年初開車上班時，在高雄市旗津區撞上一名女騎士，警方獲報到場對雙方施以酒測，赫見吳員酒測值高達1.28，屬於強度酩酊的深醉程度，依公共危險罪送辦。高雄地院3月間判他4月徒刑，併科罰金2萬元，懲戒法院日前再判他降一級改敘。

    今年一月間，吳員早上駕車前往高雄海巡隊，途中行經旗津，與隔壁車道的機車未保持安全距離，發生擦撞，女騎士幸未受傷。高雄港務警察總隊中興中隊獲報前往處理，驚見吳員的酒測值高達1.28，屬於可能有強度酩酊、噁心、嘔吐、意識混亂、步行困難、言語不清、易進入睡眠狀態的深醉程度，當場移送法辦。

    吳員辯稱前一晚在家飲酒，獨自喝完一瓶500毫升的伏特加，不知醒來後酒還沒退，才會駕車上班，並非故意宿醉酒駕。且女騎士未受傷，事故發生後，他已賠償對方500元修車費。

    高雄地院指出，酒駕為極度危險行為，對於駕駛人自身及其他道路使用者的生命、身體、財產均生重大危害，雖然吳員是初犯，但仍判4月刑，得易科罰金12萬元，並併科罰金2萬元。

    案發後，吳員被調到恆春海巡隊服務，並被海洋委員會函送懲戒法院審理。

    懲戒法院指出，酒駕觸犯刑法公共危險罪，並違反公務員服務法「公務員應謹慎」規定，將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務之信賴，嚴重損害政府信譽，為維持公務紀律，自有予以懲戒之必要。審酌相關情節後，決定判吳員降一級改敘，可上訴。

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