為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑10萬債務起糾紛 越南移工「8打1」討債

    南投縣警察局竹山分局破獲越南移工糾眾暴力討債案，逮捕8嫌移送法辦情形。（竹山分局提供）

    南投縣警察局竹山分局破獲越南移工糾眾暴力討債案，逮捕8嫌移送法辦情形。（竹山分局提供）

    2021/06/05 16:23

    〔記者謝介裕／南投報導〕「攏是為著10萬元」的秀場短劇，於南投縣竹山鎮真實上演！武姓越南籍移工與張姓同鄉移工有10萬元的債務糾紛，2日凌晨4點半左右，武某夥同另7名越南移工將張姓被害人強押上車載往彰化1處宿舍，對被害人拳打腳踢，警方據報組成專案小組連夜偵辦，今將8名嫌犯逮捕到案，宣布偵破此糾眾暴力討債案。

    警方表示，武某等8名嫌犯，目前都在彰化工作，僅被害人獨自在竹山從事採茶工作，在南投地檢署檢察官指揮下，攻破被害人被拘禁的場所時，除當場逮獲嫌犯並順利救出被害人以外，也查扣空氣槍、斧頭、鋁棒等犯罪工具，同時8嫌群聚在室內時，不但未戴口罩，且還涉嫌吸食安非他命，可說是罪加一等，訊後，除依傷害、毒品等罪嫌移送以外，也就違反傳染病防治法部分函請彰化縣衛生局進行裁罰。

    警方說，武嫌在偵訊時聲稱，被害人積欠他的錢達10萬元之多，因遲遲不還又避不見面，他一怒之下才糾眾將人押起來教訓，惟被害人則堅稱未欠嫌犯錢，兩造各說各話，案情有待進一步釐清。

    不過，警方強調，當下疫情嚴峻，絕不容許暴力討債等危及治安的不法情事發生，藉此展現警方打擊犯罪決心之餘，也再度呼籲養生館等高風險場所的業者，不要違規營業，逃逸或逾期居留的移工能主動到案自首及篩檢，以免淪為防疫破口。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    南投縣警察局竹山分局破獲越南移工糾眾暴力討債案，起出空氣槍、鋁棒、斧頭等工具，以及少許安非他命毒品及吸食器情形。（竹山分局提供）

    南投縣警察局竹山分局破獲越南移工糾眾暴力討債案，起出空氣槍、鋁棒、斧頭等工具，以及少許安非他命毒品及吸食器情形。（竹山分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    花蓮+0！5確診出院 縣內逾5千名移工開放快篩
    2021/06/05 16:16

    花蓮+0！5確診出院 縣內逾5千名移工開放快篩
    科技廠移工群聚大爆發 指揮中心：即起暫緩轉換雇主、不同廠區調派
    2021/06/05 14:34

    科技廠移工群聚大爆發 指揮中心：即起暫緩轉換雇主、不同廠區調派
    京元電群聚7300人快篩／指揮所進駐 拚1天篩完
    2021/06/05 05:30

    京元電群聚7300人快篩／指揮所進駐 拚1天篩完
    新竹縣防疫 加強稽查移工、人力仲介公司
    2021/06/04 18:01

    新竹縣防疫 加強稽查移工、人力仲介公司
    社會今日熱門
    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次
    2021/06/04 19:36

    調查局毒品丟失案行政懲處出爐 3人記1大過、2人記過2次

    李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相
    2021/06/04 19:40

    李傅中武轟北市府調查失真 要求撤回報告澄清真相

    北市大同分局又有1警確診 延平路派出所全面消毒
    2021/06/04 19:40

    北市大同分局又有1警確診 延平路派出所全面消毒

    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了
    2021/06/04 20:22

    涉入史上最大詐貸案470億元 潤寅千金被武肺嚇到了

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播