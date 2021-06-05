小心！街道冷清測速照相機很忙 南投多路段取締熱點

最近已有不少民眾在草屯鎮富林路被拍到超速，該路會有交通隊以不固定測速照相設備拍超速，速限才40公里，一不注意就會超速。（記者陳鳳麗攝）

2021/06/05 08:57

［記者陳鳳麗／南投報導］防疫三級警戒期間，草屯、中興、南投街道比平時冷清，但是開車騎車仍要放慢速度，因為不固定超速照相設備放置路段，多是發生過死傷車禍的路段，速限都不高，油門踩多一點就會超速被拍，其中不少人在草屯鎮富林路被拍到超速，收到罰單才知速限僅40公里，心疼荷包失血外，也不忘提醒親友小心。

許多駕駛人都會注意南投縣的固定式測速照相桿，但最近有民眾陸續收到超速罰單，都是在非固定測速照相的路段，收到罰單才知原來常在「直直衝」的道路，速限並不高。

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近來超速被拍的「熱點」是在草屯鎮富林路，不少人收到罰單，南投縣交通隊表示，該隊出動移動式測速照相儀的路段，都是近幾個月曾發生死亡車禍的路段，像草屯鎮富林路因路幅不大且無機車道，車速快容易釀禍，因此速限僅40公里。而包括富林路、中正路（中潭公路）、新豐路、墩煌路、博愛路、成功路，都是移動式超速照相機常設置地點，民眾要注意速限，確保行車安全。

縣交通隊也提醒，另一個常會忽略速限而被拍到超速的路段，是草屯鎮中正路南埔陳府軍廟到與永安路口的路段，因為中正路（中潭公路）路寬車少，容易愈開愈快，殊不知這個路段速限只有50公里，時速超過61公里就會被拍照開罰。

除了草屯鎮外，中興警分局本月份也公告6個非固定式微電腦測速照相設備常設置的路段，都是雙向拍，包括：中興新村中正路中興圓環到光明路口的路段；中興路與中研路口到小溪橋前路段；東閔路的中華路口到省府路口，及祖祠路口到中華路口的路段；南投市中華路與東閔路口至南崗大橋路段；南投市祖祠路南投往中興方向。

除東閔路的祖祠路口到中華路口的路段速限60公里，其餘5路段都只有50公里，多踩一點油門就會被這種移動式速測照相儀拍到，也必須特別留意。

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