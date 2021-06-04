噁男線上遊戲騙送虛擬寶物 釣到少女開視訊自慰

林男以送虛擬寶物騙少女開自慰視訊。（示意圖）

2021/06/04 16:57

〔記者吳政峰／台北報導〕林姓男子2020年間在線上遊戲空間以送「虛擬寶物」為名，騙一名少女開視訊自慰，見對方上勾，立刻用手機拍下螢幕上的自慰畫面，接著用另一個帳號，恐嚇要散布自慰影片，要脅少女再度開視訊自慰，少女不堪其擾，報警處理。高等法院日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，判林男5年4月徒刑。

去年2月間，林男玩線上遊戲，遇到了涉世未深的被害少女，見少女想要買虛擬寶物又沒錢買，竟然色慾薰心，以贈虛擬寶物為名，要求少女開視訊自慰給他看。少女過於天真，一時不察，竟真的開視訊自慰，林男立刻用手機拍下。

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過沒多久，林男創設另一個帳號，把自慰影片傳給少女，聲稱從別處收到影片，希望少女也拍給他看，並要脅「如果不要，我就傳了」。少女察覺有異，當場拒絕，並報警處理。

一審新竹地院認為，林男涉犯「以違反本人意願之方法使少年製造猥褻行為之電子訊號」及「脅迫使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號未遂」兩罪，應執行7年6月。林男覺得判太重，上訴高院。

二審高院指出，視訊已經是一種普及的通訊方式，林男第一次要求少女進行自慰視訊，並非觸犯「以違反本人意願之方法使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」。至於林男第二次脅迫少女，則應構成「脅迫使少年製造猥褻行為之電子訊號未遂」，而非「脅迫使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號未遂」。

高院考量少女心理承受莫大恐懼，自主決定權遭到侵害，至今不願原諒林男，評議後改判林男應執行5年4月徒刑。可上訴。

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