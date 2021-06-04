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    北投一家三口陳屍屋內 同住女兒發燒緊急送醫採檢

    警方身穿防護衣前往現場處理。（記者劉慶侯翻攝）

    警方身穿防護衣前往現場處理。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/06/04 17:59

    首次上稿 16:12
    更新時間 17:59

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市北投實踐街今天中午傳出3屍命案，年逾9旬的高姓夫婦及他們70歲的兒子莫名陳屍屋內，僅有50多歲的女兒仍有發高燒狀況，不時說著：說「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪」，且出現發燒狀況。

    警方現場勘查，3名死者無傷口，現場未有被侵入跡象，也沒有遺書，也不是因疫情被匡列者，醫護人員將對3名死者進行新冠肺炎核酸檢測，並將高女送醫治療，全案現由警方釐清原因中。

    警方調查，93歲的高姓老翁，與88歲的林姓妻子，和大兒子及么女，共同住在北投實踐街的住處，另名二兒子則另組家庭租住在外。林婦近年長期臥病在床，女兒則有精神障礙方面疾病，因此平日生活起居大半由高翁和兒子負責。

    今日中午時分，高翁二兒子返家探視，欲無人接電話和應門，對方覺得奇怪立即報警，並請當地里長及消防隊破門；結果發現高翁等人早已身亡，只有神情呆滯的妹妹一直在說：「爸媽跟哥哥都叫不醒，好奇怪」。醫護人員發現她發燒，將她送醫治療。

    由於救護人員發現高女有出現發燒情形，隨後立即派遣救護車將高女載往醫院觀察。轄區北投分局勘驗現場後，初步排除外力介入，也根據醫療紀錄了解4人之前並無染疫、匡列情形，警察局及衛生局人員現正持續釐清3人死因中。

    北市北投實踐路傳出一家三口莫明死亡案。（記者劉慶侯翻攝自Goolgle Map）

    北市北投實踐路傳出一家三口莫明死亡案。（記者劉慶侯翻攝自Goolgle Map）

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