想吃老闆娘的「雞腿」竟硬搶 醉漢被依強盜罪起訴

薛姓男子竟為了搶要價25元的雞腿吃，不惜打傷老闆娘，台北地檢署認定薛男涉嫌強搶雞腿，今依可處5年以上徒刑的強盜罪將他起訴。 （示意照，與新聞無關）

2021/06/04 16:01

〔記者錢利忠／台北報導〕靠打零工維生的薛姓男子，去年喝得醉醺醺到兼賣檳榔的小吃店用餐，老闆娘不滿他講話太大聲嚇跑顧客，氣得報警趕人；不料，他離開後見老闆娘正在吃雞腿便當，竟為了搶要價25元的雞腿吃，不惜打傷老闆娘，台北地檢署認定薛男涉嫌強搶雞腿，今依可處5年以上徒刑的強盜罪將他起訴。

去年12月，有多件竊盜前科的薛男，帶著滿身醉意到北市中正區某小吃店用餐，老闆娘見他在店內吆喝，怕他嚇跑其他客人，要求他放低音量而與他發生口角，一時氣不過的老闆娘，後來報警趕人，薛男這才摸摸鼻子離開小吃店。

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不料，薛男離開小吃店後又折返，見老闆娘正在吃雞腿便當，竟伸手想拿便當中的雞腿，老闆娘見狀趕緊蓋上便當蓋，他竟動手行搶，打傷老闆娘之後，搶走要價僅25元的棒棒腿，自顧自地吃了起來。

薛男後來被警方攔下，當時他手中還拿著雞腿，被依現行犯逮捕，事後被依傷害及竊盜罪法辦；薛男庭訊時否認搶奪雞腿，供稱自己當時已喝醉酒，不知道發生什麼事情，訊後獲交保。不過，他之後因屢傳不到，一度被檢方發布通緝，直到落網被起訴後，將面臨刑度5年以上的強盜罪官司，悔不當初。

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