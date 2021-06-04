霧峰南北勢里福新宮 新舊任主委鬧雙包

新任主委林坤森持拿當選證書，要求辨理交接。（民眾提供）

2021/06/04 16:46

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市霧峰區南北勢里福新宮選舉傳出新舊任主委鬧雙胞，新選出的主委林坤森今天前往宮內要求交接，但現任主委曾申伙認為選舉不合法，拒絕配合，強調已經向法院提出選舉無效及聲請假處分，將靜待司法解決，雙方協商不歡而散，林坤森事後前往警局提告曾申伙涉嫌侵佔。

霧峰南北勢里福新宮改選，在野派籌組自救會挑戰，檢舉糾紛不斷，市府一度行文要求清查信徒代表資格，日前在市府核備公告信徒代表名冊後，福新宮召開會員代表大會，選出46位信徒代表，並由信徒代表推舉出15位管理委員，全數支持林坤森擔任主委。

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林坤森上午拿著市府核發的當選證書，前往福新宮要求辦理職務交接，和曾申伙面對面協商，曾申伙強調自救會自行召開信徒代表選舉，並不合法，同時部分信徒並未繳交丁口錢，依規定沒有選舉權，已經提出選舉無效告訴及聲請假處分，將靜待司法解決，不願再談。

市府民政局長宗教禮俗科長陳明毅表示，曾經行文要求進行會員資格審查，同時在福新宮提報信徒名冊後，依規定公告一個月，選舉投票以公告名冊為準，全部過程合於規定，如果發生私權爭議，可向法院提告，循司法途徑解決。

現任主委曾申伙提出選舉無效告訴並聲請假處分。（民眾提供）

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