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    網傳「台灣疫情嚴重每晚運屍體至台中焚化」假訊息 警疑來自中國網軍

    網傳「台灣疫情嚴重，每晚運屍體至台中焚化」假訊息，北市刑大已介入調查。（記者劉慶侯翻攝）

    網傳「台灣疫情嚴重，每晚運屍體至台中焚化」假訊息，北市刑大已介入調查。（記者劉慶侯翻攝）

    2021/06/04 10:14

    〔記者劉慶侯／台北報導〕國內疫情嚴峻，假訊息也四處瘋傳！有網友在臉書傳播「台灣疫情嚴重，每晚運屍體至台中焚化」、「民進黨高官都早準備好出逃專機」等不實言論，台北市刑警大隊蒐證後，疑為中國網軍所製造的假言論意圖製造恐慌，現深入追查中。

    台北市警方接獲網友檢舉，指稱有人在臉書上言之鑿鑿且附上殯葬照片的圖文，指說「台灣北部城市疫情嚴重，每晚後半夜要好幾輛卡車拉屍體到台中焚化。蔡英文政府不敢公佈，民進黨高官都早準備好出逃專機」、及「疫情已在台南、高雄傳播，每夜都載好幾輛卡車屍體送到台中集中統一焚化」等不實疫情訊息，企圖引發國內民眾恐慌。

    警方根據內容發現，其中許多的言論均為簡體字，稱謂也完全與台灣習慣用語大相逕庭，如：「井蓋」應為「人孔蓋」、「菜省長」應為「蔡總統」等等。

    警方同時與「台灣事實查核中心」作詢問，在對方散佈的許多內容上與事實完全不相符，證實為假訊息，如有民眾誤信，可能影響疫情控制，北市刑大已介入追查散佈者身份，並將移送法辦。

    北市警局表示，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，依法最高可罰300萬或3年以下有期徒刑、拘役。

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