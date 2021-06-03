三重厚德所煮飯阿姨確診 全所42人快篩陰性 鄰所警力支援

三重警分局厚德派出所休假一週的女廚工傳出確診，警方立即安排全所42官警快篩，幸均為陰性，但警方仍啟動清消，成立機動派出所、調來鄰所巡邏、維持治安。（記者吳仁捷翻攝）

2021/06/03 21:23

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北警三重分局厚德派出所驚傳煮飯阿姨確診，由於她平日負責全所員警的午、晚餐，與她接觸的員警不少，雖然她一週前就因身體不適請假，但昨天警方接獲通知她確診後，立即安排全所42人快篩，所幸都呈現陰性反應，因全所警員都自我健康監測，分局先規劃鄰近派出所警力支援，並在派出所外成立機動派出所，治安服務仍不打烊。

三重警分局說，厚德所53歲女廚工上月26日察覺身體不適，出現類似武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）症狀，她自行到新北市立聯醫三重院區快篩，雖然為陰性，她擔心傳染給員警，請假在家自主健康管理，但一週後她接獲衛生局通知，PCR採驗結果為陽性確診。

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三重警方考量同仁、民眾安全及治安維護，全力降低傳播風險，2日晚間9時起，立即安排全派出所同仁緊急採檢，快篩及PCR結果，均呈陰性；當下也對全所三度全面清消淨化。

警方說，案發前全所已啟動人員分流措施，確診女廚工疫調仍在調查，警方將全力配合中央疫情指揮中心做後續相關處置。

警方說，目前全所同仁實施自我健康監測，分局並啟動應變機制，維護治安不打烊，已規劃鄰所協助值班、巡邏勤務，維持勤務運作及保護執勤人員，安定民心。

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