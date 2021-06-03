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    已示警還撞上高雄港天車！航港局將取肇事貨櫃輪VDR判讀

    貨櫃場上的貨櫃遭掃落，損失有待查估。（記者洪臣宏翻攝）

    貨櫃場上的貨櫃遭掃落，損失有待查估。（記者洪臣宏翻攝）

    2021/06/03 19:40

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕「東方海外公司」所屬貨櫃船「東方德班輪（OOCL DURBAN）」今天上午撞倒高雄港貨櫃碼頭起重機，造成重大損害，當時航管中心發現該輪偏向即已示警，但「東」輪疑似來不及反應仍撞上。航港局表示，「東」輪均為外籍船員，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫期間無法上岸，已經派員登輪調查，並將取得VDR（船載航行資料記錄儀）判讀，結果最快2星期出爐。

    「東方德班輪」從中國深圳蛇口港啟航，今天航抵高雄港，原訂停泊66碼頭裝載貨櫃，預計明天早上9點30分離港，航往中國天津新港，卻在高雄港發生事故延宕行程。

    今天上午「東方德班輪」進入高雄港後，引水人已上船，一旁也有拖船協助，高雄港航管中心發現「東」輪明顯偏向碼頭後立即示警，該輪似乎也發現情況不對勁，但已經來不及反應。

    熟悉航務人員指出，船舶進入港口都會放慢航速，一旦航速過慢就會失去舵效，「東」輪可能因此無法將船舶導回應有航道，但為何會偏向？有待查明。

    航港局表示，「東」輪船長、船員都是外籍人士，因防疫期間無法上岸接受調查，已經委託船代將問題交由相關人員進行海事訊問，同時已經派員登輪調查，並將取該輪VDR（船載航行資料記錄儀）判讀；且將向港務公司索取航跡、通聯記錄，釐清事故原因 。

    起重機遭貨輪撞擊後倒塌。（記者洪臣宏翻攝）

    起重機遭貨輪撞擊後倒塌。（記者洪臣宏翻攝）

    「東方德班輪」偏向撞上高雄港天車。（圖：民眾提供）

    「東方德班輪」偏向撞上高雄港天車。（圖：民眾提供）

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