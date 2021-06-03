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    檳榔攤群聚6人喝酒警查獲 謊稱1人是妹妹生日被警戳破

    霧峰派出所員警在霧峰一家檳榔攤內，查獲6人群聚喝酒聊天，依法開單送衛生局裁罰。 （記者陳建志翻攝）

    霧峰派出所員警在霧峰一家檳榔攤內，查獲6人群聚喝酒聊天，依法開單送衛生局裁罰。 （記者陳建志翻攝）

    2021/06/03 17:57

    ［記者陳建志／台中報導］武漢肺炎本土疫情延燒，疫情指揮中心宣告全國進入三級警戒，禁止室內5人群聚，霧峰區一家檳榔攤無視禁令，上月31日晚間，在狹小的貨櫃屋內，聚集6人在裡面喝酒聊天，員警進入查緝時，林姓老闆娘為規避裁罰，謊稱其中一名林姓女子是她妹妹，不料員警一查2人戶籍不同，生日更僅差5個月，當場拆穿開單，移送市府衛生局裁罰6萬至30萬元罰鍰。

    霧峰分局表示，全國防疫升高為3級警戒後，中央流行疫情指揮中心為防社區傳播，依據傳染病防治法第37條第1項第1款規定，由各縣市政府公告禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會，否則可依同法第67條第1項第2款規定，處6萬元以上30萬元以下罰鍰。

    霧峰分局指出，許多民眾搞不清楚室內5人群聚該怎麼算？所謂5人以上是含5人在內，但5人中不計同住家人，若以1人在家來說，家中最多只能來3名親友來聚會，因若來了4人，加上主人1人就有5人，就有可能會被開罰。

    霧峰分局近日都加強查緝類似違法行為，上月31日晚上10點多，霧峰派出所所長許志弘、警員張偉詮在轄區執行勤務，行經一家檳榔攤時，發現檳榔攤外停放多輛機車，後方的貨櫃屋並燈火通明，研判有人在裡面聚集。

    果然進入檳榔攤後，發現後側不到3、4坪的貨櫃內，擺放簡易的沙發桌椅，裡面卻聚集6名男女，群聚喝酒聊天，呼叫支援警力到場控制場面後查驗現場人員身分，檳榔攤林姓女老闆坦承朋友到檳榔攤喝酒聊天。

    員警告知已違反傳染病防治法將依法告發，林姓老闆娘想規避處罰，謊稱在場1名林姓女子是她妹妹（同住家人），警方查驗身分後發現兩人只有同姓林，不但戶籍不同，且兩人生日僅差了5個月，實在不合常情，當場戳破謊言，將6人都製單送交衛生局開罰。

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