妻離婚21天嫁堂弟 男子辱堂弟「偷我老婆的垃圾人」判賠

男子辱堂弟「偷我老婆的垃圾人」被求償20萬元，法院判賠500元。（記者鄭淑婷攝）

2021/06/03 14:45

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市1名男子與妻子在2018年6月5日離婚，豈料，短短21天前妻就跟他堂弟結婚，2人後於男子工作的店發生爭吵，男子辱罵堂弟「偷我老婆的垃圾人」，被提告誹謗、公然侮辱並求償20萬元，桃園地院近日判決男子僅須賠償堂弟500元。

男子與妻子於2003年結婚，後曾離婚又結婚，再於2018年6月5日離婚，男子前妻離婚後21天，即與男子堂弟結婚，男子懷疑2人早就背著他交往；男子堂弟不滿外頭出現流言蜚語，2018年10月22日，跑到男子工作的店理論，過程中遭男子辱罵「偷我老婆的垃圾人」。

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男子供稱，堂弟跑到他店裡理論，他請對方離開遭拒，堂弟還挑釁他無能、老婆才愛別人，他才會說出「偷我老婆的垃圾人」等語，且店內當時沒有其他人，並無誹謗、公然侮辱問題。

男子堂弟則控訴，是因堂哥在外講了很多不實言語，才會到他的店理論、解釋，自己是在妻子離婚後才開始交往，希望堂哥能停止對外不當的發言，沒想到一直遭堂哥辱罵。

法官勘驗現場監視器，當時店門並沒有關閉，2人有時在店內有時在店外爭吵，過程中不時有行人經過，甚至觀看2人爭吵過程，已屬不特定人或多數人得共聞共見場所，而男子辱罵「偷我老婆」、「垃圾人」，也是私人情感領域且有損他人人格等，男子辯詞不足採信，從重依誹謗罪判處拘役40天，經上訴至2審，改判拘役20天、緩刑2年。

民事部分，判決指出，男子與堂弟有感情糾紛，男子堂弟仍跑到男子店裡，對失去配偶的男子而言無異是挑釁，過程中又持手機錄影，審酌男子應是遭人以言行相激、一時難以控制情緒，難認只是單方面言行失當，另審酌雙方收入、侵害行為等，判決男子應賠償堂弟500元，可上訴。

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