借名生產百萬片偽醫療口罩販售 4人被起訴

雲林檢警查獲借名生產偽醫療用口罩，今起訴4人。（記者黃淑莉翻攝）

2021/06/07 15:31

首次上稿2021-06-02 12:07

更新時間2021-06-07 15:31（新增業者說明）

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣斗六工業區某家口罩公司劉姓負責人，涉嫌把廠房租給沒有醫療器材口罩生產核可證的張姓兄弟生產醫療口罩，再借該公司之名販賣，且經食藥署查核其生產的口罩並非醫療用口罩，全案雲林地檢署偵查終結依違反「藥事法」罪嫌起訴劉姓負責人及1名主管、張姓兄弟等4人。

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雲林地檢署指出，今年3月會同雲林縣衛生局人員前往位在斗六工業區某家口罩公司進行聯合稽查，發現該公司將廠房租給張姓兄弟且疑有違法製造醫療口罩情形，經向食藥署確認違法，4月前往搜索、查扣相關生產機具7台、100多萬片未經核准的醫療口罩。

地檢署調查發現，該家口罩公司的劉姓負責人具有醫療器材口罩生產核可證，但因經營不善，明知張姓兄弟沒有核可證，去年11月涉嫌以150萬元代價將廠房內2間無塵室租給張姓兄弟製造醫療口罩。

張姓兄弟之後又向其他廠商租借醫療口罩機台7台，並陸續聘用27名員工，從去年12月1日起至今年3月12日生產口罩，再以該公司名義販售給不知情的通路商。

據指出，張姓兄弟生產的口罩製程、材質都不符合食藥署規定，借名販售的通路有大賣場、藥局等通路，販售數量及不法得利仍在清查中。

雲林地檢署偵查終結，今（2日）依違反「藥事法」起訴劉姓負責人及張姓兄弟等人。

業者事後澄清指出，該公司並沒有經營不善問題，強調張姓兄弟無醫療器材口罩生產許可證而違法製造醫療口罩是他們主動舉發，全案已進入司法程序，公司將盡最大努力還原事實真相。

雲林檢警查獲借名生產偽醫療用口罩，今起訴4人。（記者黃淑莉翻攝）

雲林檢警查獲借名生產偽醫療用口罩，今起訴4人。（記者黃淑莉翻攝）

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