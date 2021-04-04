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    大叔1對3開幹！清明連假出遊火氣大 台中七期重劃區爆行車糾紛

    陳男一方被依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦。（民眾提供）

    陳男一方被依刑法聚眾鬥毆罪嫌送辦。（民眾提供）

    2021/04/04 20:31

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市七期重劃區4日下午傳出街頭鬥毆案，一輛轎車疑不滿被另輛突切入車道的休旅車搶道按喇叭示警，原以為事情告一段落，沒想到雙方下一秒竟同方向行駛到下個路口停等紅燈時狹路相逢，搖下車窗先是互嗆接著下車開打，警方獲報出動警網迅速到場，將涉嫌打架的2車共5人全數帶回，依法嚴辦。

    據查，今天下午1點半左右，住北部的24歲陳男趁著清明連假，駕駛凌志休旅車搭載另3名年紀相仿友人到台中遊玩，當時車子停靠西屯區台灣大道與河南路口附近的檳榔攤，買完檳榔後欲駛回車道時，後方另輛由44歲林男駕駛的豐田轎車，疑不滿對方突切入車道擋道，立即按鳴喇叭示警。

    沒想到這只是開端，雙方隨後同方向行駛到河南路與市政北六路口時，陳男一方因稍早被按喇叭已經很不爽，見林車剛好又在一旁併排停等紅燈，火氣頓時飆升搖下車窗開嗆，而林男也不甘示弱搖下車窗回嗆「會不會開車阿」？進而引發口角爭執，戰火瞬間點燃。

    雙方隨即下車互相咆哮並爆發全武行，陳男一方有3人投入戰局與林男1人鬥毆，另1人則在旁觀戰助勢，混亂中導致陳男與林男都掛彩，轄區第六分局市政派出所獲報通報線上警網迅速到場，除通知救護車到場協助包紮，並將現場2車共5人全數帶回偵辦。

    儘管掛彩林男與陳男都不願提告傷害，但警方訊後仍將陳男等4人依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌送辦，林男則另依社維法裁處。

    林男則被依社維法裁處。（民眾提供）

    林男則被依社維法裁處。（民眾提供）

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