為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台鐵出軌》已47遺體確認身分 花檢增齒模鑑定加速比對

    花蓮地檢署檢察長俞秀端。（記者花孟璟攝）

    花蓮地檢署檢察長俞秀端。（記者花孟璟攝）

    2021/04/03 21:36

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號列車昨天（2日）在北迴線清水隧道發生出軌意外，目前估計至少造成51人罹難，花蓮地檢署檢察長俞秀端今晚最新訊息指出，今天下午確認的其中一具遺體真實年籍資料，是透過齒模鑑定比對得出，而遺體最親近的家屬現在人不在台灣，因此家屬尚不敢確認。她說，DNA鑑定檢驗量大，「盡量在今天或明天一定要完成」，為了加速確認遺體，也會採取諸如齒模鑑定的方式比對。

    俞秀端說，目前最新數據，已確認身分的遺體有47位，經由家屬指認確定者有38位，其中一位今天下午最新確認的遺體，是透過齒模鑑定比對出來。她說，雖然已有家屬到殯儀館指認，但因亡者最親近的家屬不在台灣，因而不敢確認，目前檢方透過調閱先前齒模紀錄，經鑑定已經吻合，確認身分無誤，「只要是可以提早完成指認的方法，檢方都會來嘗試」。

    俞秀端說，現場罹難者遺體不全，因此希望透過DNA鑑定避免家屬領錯遺體，但因檢體數量龐大，檢方所採集的100多件檢體分批送到台北法醫研究所、刑事警察局鑑識中心，第1批是昨晚11點送出、今天早上收到；第2批是今天早上8點透過班機運送；後續還有第3、4批，整個結果出爐後還須進行綜合比對，「理論上是全部驗出後再比對」結果比較準確，但對於相對完整的遺體就沒有交叉必對的問題，仍會視個案盡快公布結果。

    她也呼籲，如果還有家屬知道自己家人搭上這班列車，現在還找不到，家屬可就近到台北或台東地檢署，或是花蓮市殯指揮中心指認及採DNA鑑定。

    俞秀端說，DNA鑑定盡量在今天或明天一定要完成，目前檢方已完成任務編組，包括檢察官、書記官等人員，還有犯保分會、心理師、員警等，DNA鑑定一旦有確認，將協助家屬進行後續程序，一定會讓家屬第一時間可以指認、領回遺體作為第一優先。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》太魯閣號事故 衛福部公布民間捐款帳號
    2021/04/03 21:02

    台鐵出軌》太魯閣號事故 衛福部公布民間捐款帳號
    台鐵出軌》起底！李義祥曾承包台鐵局、公路總局共17件工程
    2021/04/03 20:53

    台鐵出軌》起底！李義祥曾承包台鐵局、公路總局共17件工程
    台鐵出軌》工程車滑落軌道 王國材：初步看來廠商有疏失
    2021/04/03 20:19

    台鐵出軌》工程車滑落軌道 王國材：初步看來廠商有疏失
    台鐵出軌》太魯閣號意外51死187傷 最新傷者名單公布
    2021/04/03 20:15

    台鐵出軌》太魯閣號意外51死187傷 最新傷者名單公布
    台鐵出軌》慈濟出動了！一張「包便當照」網讚爆：高效率
    2021/04/03 19:48

    台鐵出軌》慈濟出動了！一張「包便當照」網讚爆：高效率
    台鐵出軌》罹難者增到51人！花檢：第6節下方又發現遺體
    2021/04/03 18:20

    台鐵出軌》罹難者增到51人！花檢：第6節下方又發現遺體
    社會今日熱門
    台鐵出軌》太魯閣號清水隧道出軌 釀50死162輕重傷
    2021/04/02 23:37

    台鐵出軌》太魯閣號清水隧道出軌 釀50死162輕重傷 影片

    台鐵出軌》太魯閣號意外 傷者名單增至162人
    2021/04/03 06:01

    台鐵出軌》太魯閣號意外 傷者名單增至162人

    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳
    2021/04/03 00:56

    台鐵出軌》工程車滑落釀禍 日本司機嘆：台灣大車駕駛習慣不佳

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布22名確認者名單
    2021/04/03 06:24

    台鐵出軌》50人罹難 花蓮縣府公布22名確認者名單

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播