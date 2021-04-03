台鐵出軌》已47遺體確認身分 花檢增齒模鑑定加速比對

花蓮地檢署檢察長俞秀端。（記者花孟璟攝）

2021/04/03 21:36

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號列車昨天（2日）在北迴線清水隧道發生出軌意外，目前估計至少造成51人罹難，花蓮地檢署檢察長俞秀端今晚最新訊息指出，今天下午確認的其中一具遺體真實年籍資料，是透過齒模鑑定比對得出，而遺體最親近的家屬現在人不在台灣，因此家屬尚不敢確認。她說，DNA鑑定檢驗量大，「盡量在今天或明天一定要完成」，為了加速確認遺體，也會採取諸如齒模鑑定的方式比對。

俞秀端說，目前最新數據，已確認身分的遺體有47位，經由家屬指認確定者有38位，其中一位今天下午最新確認的遺體，是透過齒模鑑定比對出來。她說，雖然已有家屬到殯儀館指認，但因亡者最親近的家屬不在台灣，因而不敢確認，目前檢方透過調閱先前齒模紀錄，經鑑定已經吻合，確認身分無誤，「只要是可以提早完成指認的方法，檢方都會來嘗試」。

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俞秀端說，現場罹難者遺體不全，因此希望透過DNA鑑定避免家屬領錯遺體，但因檢體數量龐大，檢方所採集的100多件檢體分批送到台北法醫研究所、刑事警察局鑑識中心，第1批是昨晚11點送出、今天早上收到；第2批是今天早上8點透過班機運送；後續還有第3、4批，整個結果出爐後還須進行綜合比對，「理論上是全部驗出後再比對」結果比較準確，但對於相對完整的遺體就沒有交叉必對的問題，仍會視個案盡快公布結果。

她也呼籲，如果還有家屬知道自己家人搭上這班列車，現在還找不到，家屬可就近到台北或台東地檢署，或是花蓮市殯指揮中心指認及採DNA鑑定。

俞秀端說，DNA鑑定盡量在今天或明天一定要完成，目前檢方已完成任務編組，包括檢察官、書記官等人員，還有犯保分會、心理師、員警等，DNA鑑定一旦有確認，將協助家屬進行後續程序，一定會讓家屬第一時間可以指認、領回遺體作為第一優先。

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