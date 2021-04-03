台鐵出軌》曝花東人有票「站也要站回家」 kolas：我們一定要改革

台鐵太魯閣號出軌51人死亡、178人受傷。（記者塗建榮攝）

2021/04/03 18:13

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408班次太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大傷亡，外界也關心站票旅客死傷情況是否較嚴重，及台鐵是否要檢討新自強號站票措施；交通部政務次長王國材表示，若特別嚴重的話，台鐵就必須做檢討。對此，總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）心痛同鄉死傷嚴重，直言花東人「只要買得到票，站也要站回家」，也強調「我們一定要改革。」

身為花蓮哈拉灣部落阿美族的Kolas Yotaka在臉書發文，分享本報「聽著女兒漸無聲息 一家四口剩她」的報導，感嘆與她同樣來自花蓮玉里的一家4口，因這場出軌事故走了3人，她心有所感地說：「住花東的人，尤其願意買站票的，就是要『回家』。因為你不是要去玩，你的家就在那裡。不管前面發生過多少次事故，就算心裡毛毛的，只要買得到票，站也要站回家。」

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Kolas Yotaka直言，「在外打拼想念家人，只要可以跟家人團聚，不管自己已經幾歲，不管要站幾個小時，站也要站回家。我們都是這樣。」身為政府公職的她也強調，「我們一定要改革」。

針對外界關心站票旅客死傷情況是否較嚴重，及台鐵是否要檢討新自強號站票措施，台鐵局副局長杜微今在記者會上表示，現在會運用傷亡統計、站票發售情況做比對，已利了解站票與事故傷亡間的關聯性；至於乘客說看見站票搭車者在事故時都跌倒，這個在130公里車速發生撞擊時是勢必會發生的情況；至於以後是否會做站票限制，會依據比對結果後做檢討。

交通部政務次長王國材則指出，鐵路運輸因沒有完整旅客名單，站票也沒有紀錄，加上現在連死亡姓名還在做最後確認，比對上較困難，但會用有限資訊去釐清站位傷亡情況，如果特別嚴重的話，台鐵就必須做檢討。

總統府發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）心痛同鄉死傷嚴重，直言花東人「只要買得到票，站也要站回家」，也強調「我們一定要改革。」（資料照）

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